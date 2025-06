Marta Peñate romperá su silencio en ‘¡De viernes!’ tras perder a su bebé: “Estoy sufriendo por dos”

Este viernes, el plató de ¡De viernes! se vestirá de emociones fuertes con la visita de Marta Peñate, quien ha decidido hablar por primera vez públicamente sobre la dolorosa pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Tony Spina. Un testimonio que, como ella misma ha confesado, le cuesta ofrecer, pero siente que es necesario para poder “pasar página”.

“No tengo la valentía para mostrarme, pero lo necesito”

La noticia del aborto espontáneo llegó solo unas semanas después de que la pareja compartiera, con una mezcla de emoción y esperanza, que por fin habían conseguido el ansiado embarazo tras varios intentos de fecundación in vitro. Todo se truncó cuando un leve sangrado llevó a Marta a urgencias. Allí, los médicos confirmaron la peor de las noticias: “El corazón del bebé ya no latía”.

Desde entonces, Marta ha permanecido alejada de los focos. En redes sociales confesó sentirse abrumada, llena de dolor y con una profunda “vergüenza” que le impedía mostrarse tal y como estaba. “Siento que estoy sufriendo por dos: por mi dolor y por la obligación de tener que hacerlo público”, ha reconocido con total honestidad.

Una entrevista desde el corazón

Esta noche, la influencer se sincerará en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde compartirá su historia con todos los espectadores. Un relato que no busca lástima, sino dar visibilidad a una realidad que viven miles de mujeres: la pérdida gestacional. “Nunca me arrepentiré de haberlo hecho público. Ha ayudado a muchas mujeres. Pero también es cierto que no quiero volver a pasar por esto públicamente”, ha afirmado.

Marta y Tony: unidos en el dolor y en la lucha

Pese a la tristeza, Marta y Tony han dejado claro que no piensan rendirse. Su sueño de ser padres sigue intacto, aunque, como han anunciado, la próxima vez lo vivirán con la mayor discreción. “Ya hemos visibilizado esto muchísimo. La próxima vez esperaremos a que sea un descaro para contarlo”, han dicho con su habitual sinceridad.

Para ellos, la exposición ha sido un arma de doble filo: por un lado, les ha dado fuerza y apoyo; por otro, los ha expuesto en uno de los momentos más frágiles de sus vidas. “Somos guerreros y vamos a seguir luchando”, aseguran, convencidos de que el amor y la perseverancia acabarán trayendo recompensa.

Una historia que ha conmovido a toda España

Desde su paso por ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’, Marta Peñate ha demostrado que no teme mostrarse tal y como es: auténtica, visceral, vulnerable. Esta vez no será diferente. Su entrevista en ‘¡De viernes!’ promete ser uno de los testimonios más valientes de la temporada: una mujer rota, pero esperanzada; derrumbada, pero de pie. Porque hay historias que, aunque duelen, necesitan ser contadas.