Pelayo Díaz, expulsado de "Supervivientes" a las puertas de la final: "Me voy con la cabeza bien alta"

A las puertas de la final, los concursantes de 'Supervivientes' están disfrutande de la recta final del concurso en el que las emociones, las amistades y las discusiones están más presentes que nunca. En esta ocasión la audiencia decidía que fuera Pelayo el que acababa su aventura en Honduras a pesar de haber sido uno de los concursantes más polémico de esta edición.

Con bonitas palabras hacia todo el equipo y especialmente a Laura Madrueño, Pelayo reconocía: "Hoy me he despedido de la playa, he aprendido tantas cosas de los demás, de mí mismo, de las prioridades, me voy con la cabeza bien alta". Dirigiéndose a sus compañeros en la isla, Pelayo añadía: "Queda lo mejor, aprovecharlo, darlo todo, prometérmelo, nos vemos enseguida, mucha fuerza".

Ante esta nueva expulsión, Álvaro Muñoz Escassi continuaba con su aventura a pesar de sus palabras en las que parecía que el jinete había tirado la toalla en la supervivencia. "Creo que es más justo que se queden ellos dos, yo lo entendería. Como bien han dicho mis compañeros llevamos 13 semanas aquí. Estoy bien físicamente pero tengo muchos dolores. Al final soy el más mayor y estaría bien que siguieran mis compañeros. Y es de verdad Jorge. Tengo muchas ganas de ver a mis hijos, mis amigos, Sheila" reconocía Álvaro descolocando completamente a Jorge Javier Vázquez y a sus compañeros. A pesar de estas palabras, Escassi no convencía a la audiencia y lo salvaba de la expulsión llegando a convertirse después en el inmune de esta semana tras ganar la prueba líder.