Tristeza en el mundo de los toros tras este fallecimiento: "Fue la primera persona que me subió a un caballo"

Melitón Serrano, padre del torero Finito de Córdoba, acaba de fallecer tras pasar una larga enfermedad, lo que ha supuesto todo un golpe para el mundo de los toros: "Fue la primera persona que me subió a un caballo".

Y un golpe también para la mujer de Finito, la presentadora Arantxa del Sol, y su hija, Lucía. Ambas han tenido palabras de recuerdo tras lo ocurrido. La primera aseguraba que "la tristeza va por dentro. Mi marido está con mis hijos. Pasando estos momentos, que son duros", durante un evento al que tuvo que acudir.

Lucía, por su parte, compartió una triste publicación en su perfil de Instagram, donde recordaba lo vivido con su abuelo: "Probablemente, mi yayo fue la primera persona que me subió a un caballo. Siempre ha sido un hombre de los que dejan huella, de los que marcan y calan hondo. Un hombre puro, sincero y duro como el cemento hasta el final. Y muy cabezón… tanto, que incluso en sus últimos momentos no dejaba de repetirnos: “No te rindas nunca”. Eso es lo que nos enseñó: a luchar siempre, pase lo que pase, y a no rendirnos jamás. Siempre te recordaré con tu canoa loca, tu gorra de campo, tus motes imposibles… y, por supuesto, con esa calvita que tanto me gustaba pintar. También te recordaré viendo a papá en los tendidos y en los tentaderos, celebrando cada uno de sus logros con esa emoción tan tuya. Ahora serás su ángel de la guarda y seguirás protegiéndole. Ahora solo me queda darte las gracias por todo lo vivido contigo, por tu amor y tu cariño, y por picarme las mejores naranjas con aceite y azúcar del mundo. Siempre me sabrán a esos buenos momentos contigo. Te prometo que seguiré montando a caballo, y que algún día, allá donde estés, nos verás galopar a Ángela y a mí con los potrillos que nos has regalado".