"Ni es diva ni es arrogante": la cantante Natalia Rodríguez (OT 1) sale en defensa de Melody

Muchas han sido las críticas que Melody ha recibido tras su paso por Eurovisión y no por la actuación que llevó a cabo sobre el escenario de Basilea, sino por la actitud "altiva", según muchos, que ha tenido ante los medios de comunicación a su vuelta a España. Sin embargo, también han sido muchos los rostros conocidos que han salido en su defensa.

La última Natalia Rodríguez, concursante de la primera edición de Operación Triunfo. La artista gaditana ha hablado alto y claro ante las cámaras de Melody y lo ha hecho para defenderla. "Todas las mujeres y hombres que somos artistas cuando quieres hacer algo de una forma y lo quieras de esa forma, eso no es ser diva ni ser arrogante", manifestó.

Natalia entiende que son requisitos que piden todos los artistas, no solo Melody. "Lo hace Melody, lo hace Jennifer López, lo hace Beyoncé y lo hacen las grandes artistas y los tíos también lo hacen, pero es algo muy normal", por lo que no entiende las críticas que ha recibido por asegurar públicamente que ella hubiese hecho una actuación diferente.

En cuanto al trato personal, la artista ha desvelado que "la conozco, he coincidido con ella en un orgullo no hace mucho, cantamos en el desfile, que íbamos montadas en un camión y súper bien, el hermano es maravilloso". La visión que tiene de ella es la de "una tía muy profesional, muy luchadora, muy luchadora".

Lucía Feijoo Viera

La entrevista en El Hormiguero

Melody reapareció esta semana con fuerza en el plató de El Hormiguero tras la tormenta mediática que ha desatado su paso por Eurovisión. En una entrevista cargada de sinceridad, humor e indirectas bien dirigidas, la artista ha querido aclarar muchos de los titulares que han circulado desde su regreso de Malmö. Lo ha hecho con una sonrisa… pero también con determinación.

"Yo no he perdido", sentenciaba ante Pablo Motos. "He ganado el corazón de mucha gente que no me conocía. Aunque haya quedado en el puesto 24, me fui satisfecha con mi actuación". Sin embargo, no ocultó su decepción: "Ya que quedé en ese puesto, me hubiese gustado equivocarme yo", confesaba, lanzando una clara crítica a la gestión de RTVE. “No soy malagradecida, pero estoy en mi derecho de decir lo que pienso”.

Melody también se refirió a su desencuentro con la cadena pública, asegurando que lo que más le dolió fue no poder tomar decisiones artísticas en ciertos momentos. Y es que, tras su paso por el festival, RTVE ha endurecido sus condiciones para futuros participantes del Benidorm Fest, con una cláusula que ya se conoce como “la cláusula Melody”.

Este nuevo punto exige que el representante de España esté totalmente disponible para RTVE hasta dos meses después del festival, sin poder acudir a otros programas o cadenas. ¿Una respuesta directa a su petición de descanso y a su ausencia mediática post-Eurovisión? Todo apunta a que sí.