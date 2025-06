Manu se toma con humor su último gran fallo en el Rosco de Pasapalabra: "Me he dado una vueltita por Doñana"

Manu se tomó este viernes con humor su último gran fallo en el Rosco de Pasapalabra, motivo por el cual tuvo que empezar el programa desde la Silla Azul. "Me he dado una vueltita por Doñana para recargar energías", dijo, provocando las risas del plató. Se refirió así al despiste del jueves, cuando confundió el parque nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, con el de Cabañeros, en Castilla La Mancha.

Ese error le costó caro al madrileño, ya que a partir de ahí fue a menos en el Rosco y llegó a cometer hasta tres errores. Por su parte, Rosa, su rival desde hace 138 programas, completó un gran Rosco. Tanto, que cuando acabó con 22 aciertos, Manu tan solo llevaba 13 letras. "La M me la crucé uno de estos días, pero no la tengo suficientemente bien estudiada", dijo la gallega a la pregunta de Roberto Leal de "¿Tenías algo más?". Mielikki era la respuesta correcta con la M, que es la diosa filandesa de los bosques y la caza. "La había visto, pero nunca me hubiera venido", aseguró Rosa.

Manu se enfrentó precisamente este viernes a su Silla Azul más dura y larga. El joven madrileño, que ya es el segundo aspirante más veterano de la historia del formato en la etapa de Roberto Leal, nunca había tenido un rival tan fuerte en esta prueba decisiva. "Es tu Silla más larga, más competida. Hemos llegado a la pregunta número 12. Habías tenido una Silla con 11 preguntas. O sea que esta es récord", le recordó el presentador a Manu.

El concursante que le hizo sufrir más de la cuenta a Manu es Daniel, un educador social de Zaragoza. Daniel llegó a Pasapalabra animado por su madre, María Ángeles, que tiene nada menos que 92 años y es una gran seguidora del concurso. "Hemos jugado a la aplicación (de Pasapalabra) y todavía ella me gana muchas partidas. Tenía que estar ella aquí", dijo antes del duelo.

Daniel quedó eliminado tras casi cuatro minutos de juego. El zaragozano recibió la ovación del público. "Has sido un gran rival para Manu", aseguró Roberto Leal, que a continuación le preguntó a Rosa por la disputada Silla Azul. "Fue dura, impresionante. De las mejores desde que yo estoy aquí", afirmó la gallega. Manu también se pronunció al respecto: "Es un placer competir con gente así, porque te hacen mejor... También te hacen sufrir". El madrileño las pasó canutas: "Piensas: 'oye, que no falla Daniel'".

Pasapalabra es un formato de concurso televisivo que combina elementos de agilidad mental, conocimiento general y entretenimiento, logrando atraer a una amplia y diversa audiencia. El núcleo central del show es una serie de pruebas lingüísticas y de conocimiento que los concursantes deben superar para avanzar a la fase final. El objetivo último es completar correctamente un rosco de palabras, conocido como "El Rosco", una rueda de 25 definiciones, cada una correspondiente a una letra del abecedario, en un tiempo limitado. Esta última fase es la parte más icónica y esperada del programa.

El concursante que logra acumular más puntos al final de las rondas preliminares accede a "El Rosco", una prueba que requiere tanto rapidez mental como un amplio repertorio de conocimientos generales. Cada acierto suma al contador, mientras que los errores penalizan al concursante. En caso de fallar una respuesta, el concursante puede optar por utilizar el recurso de "pasapalabra", que le permite saltar temporalmente esa definición y continuar con el siguiente término, gestionando así estratégicamente su tiempo.