Terremoto en Pasapalabra: Rosa dice adiós tras alcanzar 138 programas

Terremoto en Pasapalabra. Tras alcanzar la cifra de 138 programas, la gallega Rosa se ha despedido por la puerta grande. "Ha sido genial jugar con vosotros, me he divertido mucho. Ha sido como un terremoto realmente", afirmó este viernes la eterna rival de Manu, el concursante más veterano del momento, con 268 programas a sus espaldas.

Precisamente Manu empezó este viernes el concurso en la Silla Azul, tras confundir en el anterior programa el parque nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, con el de Cabañeros, en Castilla La Mancha. La última Silla fue la más dura y larga en el año que lleva en Pasapalabra.

El joven madrileño, que ya es el segundo aspirante más veterano de la historia del formato en la etapa de Roberto Leal, nunca había tenido un rival tan fuerte en esta prueba decisiva. "Es tu Silla más larga, más competida. Hemos llegado a la pregunta número 12. Habías tenido una Silla con 11 preguntas. O sea que esta es récord", le recordó el presentador a Manu.

El concursante que le hizo sufrir más de la cuenta a Manu es Daniel, un educador social de Zaragoza. Daniel llegó a Pasapalabra animado por su madre, María Ángeles, que tiene nada menos que 92 años y es una gran seguidora del concurso. "Hemos jugado a la aplicación (de Pasapalabra) y todavía ella me gana muchas partidas. Tenía que estar ella aquí", dijo antes del duelo.

Daniel quedó eliminado tras casi cuatro minutos de juego. El zaragozano recibió la ovación del público. "Has sido un gran rival para Manu", aseguró Roberto Leal, que a continuación le preguntó a Rosa por la disputada Silla Azul. "Fue dura, impresionante. De las mejores desde que yo estoy aquí", afirmó la gallega. Manu también se pronunció al respecto: "Es un placer competir con gente así, porque te hacen mejor... También te hacen sufrir". El madrileño las pasó canutas: "Piensas: 'oye, que no falla Daniel'".

Un nuevo poema para los invitados

Antes de enfrentarse a un nuevo Rosco y, como viene siendo habitual siempre que toca despedir a los invitados, Manu y Rosa pronunciaron unas palabras de agradecimiento. En esta ocasión dirigidas a Gonzalo Miró, la Terremoto de Alcorcón, Marisa Jara y Pablo Carbonell.

El primero en hablar, porque empezaba el Rosco, al haber acumulado más segundos en las pruebas anteriores, fue Manu, que les dedicó su ya clásico poema de despedida. Tras él, fue el turno de Rosa.

“Quería despedirme de los invitados. Gracias a los cuatro por estos programas que hemos compartido. Y a mi equipo por los segundazos. Ha sido genial jugar con vosotros. También me he divertido mucho. Ha sido como un terremoto realmente. Voy a pedir que me den la base de datos musical que tiene La Terre a ver si me ayuda un poquito más en La Pista", pronunció la gallega. "Gracias a mi equipo y a los cuatro en general, que os vaya muy bien", remató.