Carmen Alcayde estalla en Fiesta tras la opinión de uno de los colaboradores: "Montoya era mi padre"

La expulsión de Carmen Alcayde de Supervivientes ha caído como un jarro de agua fría a la colaboradora, que acabó estallando en Fiesta tras la opinión de uno de los colaboradores: "Montoya es mi padre".

Y es que parece que Carmen no ha desconectado aún con Supervivientes, señalando que "mi vida era la playa. Es que no entendéis nada. A mi no me importaba mi novio, mis hijos… ¡Idos allí! Mi vida era esa. Montoya era mi padre, mi amigo, mi hermano…".

Tan alterada estaba, que al final la presentadora Emma García tuvo que calmarla un poco.

