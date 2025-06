Roberto Leal sale en defensa de Melody: "No tenemos ni idea"

Desde que Melody cantase "Esa Diva" sobre el escenario de Eurovisión, la cantante sevillana no ha parado de sumar defensores y detractores. Uno de los últimos rostros famosos que han salido en su apoyo, tras las críticas que recibió la artista por su actitud "altiva" ante los medios de comunicación ha sido Roberto Leal.

"Hay que ponerse también en la piel de los artistas, que después de llegar allí con muchas esperanzas, luego te sale mal, bueno, habrá quien diga, hay que llevarlo de una manera y hay quien se ponga", ha dicho el presentador de Pasapalabra.

En sentido, cree que "al final solamente sabe cómo lo ha pasado la persona que ha estado ahí, que es ella" y "a partir de ahí, todo lo que podamos decir los demás que no tenemos ni idea son tonterías".

Más allá de polémica de Melody, Roberto Leal ha confesado que la cantante "es una grandísima artista que se ha defendido y que lo ha hecho francamente bien. Después te puede gustar más o menos la canción, pero bueno, yo no voy a entrar a debatir. Sinceramente, no sé ni hasta dónde llega la polémica, no he estado al tanto".

Este mismo sábado también se pronunció para defender a Melody Natalia Rodríguez, concursante de la primera edición de Operación Triunfo. La artista gaditana ha hablado alto y claro ante las cámaras de Melody y lo ha hecho para defenderla. "Todas las mujeres y hombres que somos artistas cuando quieres hacer algo de una forma y lo quieras de esa forma, eso no es ser diva ni ser arrogante", manifestó.

Natalia entiende que son requisitos que piden todos los artistas, no solo Melody. "Lo hace Melody, lo hace Jennifer López, lo hace Beyoncé y lo hacen las grandes artistas y los tíos también lo hacen, pero es algo muy normal", por lo que no entiende las críticas que ha recibido por asegurar públicamente que ella hubiese hecho una actuación diferente.

En cuanto al trato personal, la artista ha desvelado que "la conozco, he coincidido con ella en un orgullo no hace mucho, cantamos en el desfile, que íbamos montadas en un camión y súper bien, el hermano es maravilloso". La visión que tiene de ella es la de "una tía muy profesional, muy luchadora, muy luchadora".