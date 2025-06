Belén Esteban hace saltar las alarmas al reaparecer llorando a lágrima viva en un acto público: "Ya sabes por quién va"

Belén Esteban no parece pasar por un buen momento profesional. Sus apariciones en La familia de la tele no parecen estar llenando a la colaboradora, que ha asegurado en varias ocasiones no sentirse ella misma en el programa de las tardes de TVE.

Sin embargo, la colaboradora tiene en su hija Andrea Janeiro uno de sus principales apoyos. A esta le escribía un emotivo mensaje a través de Instagram en el que recordaba lo complicado que es mantener relación al ptro lado del charco.

Ahora, la madrileña ha comaprtido unas emotivas imágenes en Instagram en las que decía, “hoy en mi pueblo, Paracuellos del Jarama, sale el Cristo de la Salud como todos los años. Estaré con todo mi respeto y pediré por lo que más quiero”. Y si ha habido una imagen que ha destacado sobre el resto, ha sido la de Belén arrodillada dentro de la iglesia y acercándose hasta el altar junto a otras personas que han realizado este mismo gesto. “como todos los años, ya sabes por quién va. Viva el Cristo de la Salud y viva mi pueblo Paracuellos del Jarama”, añadía la colaboradora.

Belén Esteban / Instagram

Salto a la fama

Su salto a la fama se produjo cuando se dio a conocer públicamente su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en televisión. Desde ese momento, Belén Esteban se convirtió en unos de los personajes más populares de la prensa del corazón española.

Comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. En el 2002 comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009. Son conocidas sus apariciones y colaboraciones en programas como ¿Dónde estás, corazón?, el late show Crónicas marcianas, Salsa Rosa, La Noria o el debate de la versión española de Gran Hermano, entre otros. En el año 2009, dejó El programa de Ana Rosa para trabajar en Sálvame, convirtiéndose en uno de los iconos y reclamos del programa.

El 5 de abril de 2013, anunció en el programa Sálvame Deluxe durante una entrevista que abandonaba temporalmente la televisión debido al robo de su casa mientras estaba de vacaciones en Benidorm, abandonando así dicho programa y también Sálvame. A finales de septiembre del mismo año, se anunció que la colaboradora volvería a ambos programas el 18 de octubre de 2013 tras su abandono voluntario.