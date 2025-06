Cristina Pedroche estalla tras el odio recibido en las redes: "Se me quitan las ganas de subir nada"

No es la primera vez que le ocurre pero ahora ha acabado estallado. Y es que Cristina Pedroche ha hecho una publicación en sus redes sociales donde estalla tras el odio recibido: "Se me quitan las ganas de subir nada".

La presentadora está harta de los comentarios que recibe, y esta última vez fue demasiado. Todo fue tras una inocente publicación de la presentadora donde mostraba unos helados que su marido Daviz Muñoz había hecho para su hija.

"Tantos mensajes horribles también con los helados... aquí me han sorprendido la verdad, no me lo esperaba, es que se me quitan las ganas de subir nada", comienza su publicación en su perfil oficial de la red social de Instagram Cristina, donde ofrece explicaciones de por qué no los helados que mostró no son nocivos para su pequeña.

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche @cristipedroche

Cristina Pedroche inició su carrera profesional como modelo, uniéndose a una prestigiosa agencia de modelos y actores. Durante esta etapa, posó para catálogos y revistas de renombre y apareció en anuncios de marcas reconocidas como Movistar y Tampax. Asimismo, tuvo pequeñas apariciones en series como "Yo soy Bea" y "Sin tetas no hay paraíso" en 2009. Su incursión en la televisión comenzó como reportera en el canal de videojuegos EATV de Electronic Arts.

Su despegue televisivo y fama llegaron en 2010 con su participación en "Sé lo que hicisteis...", donde sustituyó a Pilar Rubio como reportera, permaneciendo hasta el final del programa en La Sexta en 2011. Luego, de agosto de 2011 a junio de 2012, tomó un rol similar en "Otra Movida" en Neox. Durante este periodo, su talento y carisma la hicieron destacar, protagonizando portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, Cristina Pedroche se sumó al programa radial "Yu: no te pierdas nada" de Dani Mateo en Los 40 Principales y, desde noviembre, participó en una sección del programa "Anda Ya" en la misma emisora. En marzo de 2013, su popularidad en Twitter la convirtió en la primera española en alcanzar un millón de seguidores. A finales de 2013, se unió al programa "Zapeando" en La Sexta, conducido por Frank Blanco.

En febrero de 2014, participó en un episodio de "La que se avecina" y, en marzo, hizo una aparición en "Aída". En octubre, actuó en dos capítulos de "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, presentó la gala de los premios Neox Fan Awards, además de ser colaboradora en "Los viernes al show" en Antena 3.

Diciembre de 2014 fue un hito en su carrera al firmar un contrato de duración prolongada con Atresmedia. Durante las campanadas de fin de año de ese año, generó polémica al lucir un vestido transparente. En marzo de 2015, hizo una pausa en "Zapeando" para presentar una nueva temporada de "Pekín Express" en Antena 3, repitiendo este rol en La Sexta en 2016.

Renovó su contrato con Atresmedia en 2018 y, junto a Alberto Chicote, condujo las campanadas de 2018 desde la Puerta del Sol en Madrid, impresionando con un vestido con escultura de vidrio. Desde septiembre de 2019, colaboró en "El hormiguero 3.0" durante su temporada 2019-20 en Antena 3.

En diciembre de 2019, presentó las campanadas desde la Puerta del Sol por quinta vez, luciendo una creación de Jacinto de Manuel que hacía alusión a una mascarilla en homenaje a los confinados por la pandemia del COVID-19. En 2021, presentó "Love Island" y nuevamente las campanadas de Antena 3 en Nochevieja de ese año.

Campanadas

En diciembre de 2022, repitió como conductora de las campanadas junto con Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo en este evento televisivo tan significativo.