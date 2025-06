Todos los detalles del regreso de Jordi González a la televisión tras estar a punto de perder la vida: "Me han dicho que no lo diga"

Jordi González ha estado a punto de morir. Jorge Borrajo, director de la revista Semana. "Jordi ha estado tres semanas en coma, dos meses sin salir de una UCI, tiene una traqueotomía, perdió la voz, ha tenido que aprender a hablar y todavía tiene secuelas importantes. Él se fue a Colombia y una bacteria que cogió… Tuvo lo mismo que mató al Papa Francisco, pero además en su caso se agravó. Cuando decimos que ha estado a punto de morir, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice él en la entrevista. Los médicos le desahuciaron, le dieron por perdido, no saben ni siquiera cómo ha salido adelante”, ha revelado.

Ahora, pasado el susto, el conocido presentador parece estar dispuesto a volver y afrontar nuevos e ilusionantes proyectos. "Me han dicho que no lo diga, pero es un proyecto que a mí me entusiasma y me pone mucho las pilas", cuenta. El televisivo se siente así en perfecto estado para hacer lo que más le gusta. "Voy a hacer algo que hace tiempo que no hago, que es dirigir un programa", confirma.

Vida y trayectoria

Nació y vivió sus primeros años de vida en el barrio barcelonés de El Guinardó. Simultaneó sus estudios de Ciencias de la Información con los de Filosofía, pero a los 17 años entró de forma casual en la radio y desde entonces se ha dedicado a la radio y desde hace unos años exclusivamente a la televisión.

Sus comienzos en la radio fueron en la emisora local de Radio Popular en Reus, aunque entró en la Cadena SER tan solo un año después, donde dirigió y presentó en Ràdio Barcelona programas como La Radio al Sol, Brigada 8-2-8, Fórmula Tarde, Oye cómo va y el popular concurso Doble o Nada. Además de en Radio Barcelona ha trabajado en Catalunya Ràdio, Ràdio Salut, Ràdio 4 (RNE) —donde hizo el matinal Día a la vista en 1999—Radio 1 o RAC1.

En televisión comenzó a los veintisiete años, con el programa La palmera (1988-1989) en TVE Cataluña, inicialmente junto a Irene Mir y Aurora Claramunt. Más tarde ocupó durante un tiempo el puesto que había dejado Isabel Gemio en el concurso 3×4 (1990) de La 1, para volver después a presentar en la cadena pública La palmera (1991), también en La 1 y en esta ocasión para el ámbito nacional.

Su paso a las privadas fue en Antena 3 con El turista habitual (1993), un concurso que presentó junto a Miriam Reyes.[4] En Canal Sur Televisión presentó Todo tiene arreglo (1994-1996), programa que se hizo merecedor del Premio Ondas en 1995.[5] Un año más tarde hizo su primer trabajo para la autonómica catalana TV3 con el programa matinal Això no és tot (1996-1997), y luego el late show Les 1000 i una que estrenó en julio de 1997.