El exmarido de Nuria Fergó reaparece tras su polémico divorcio y advierte sobre si tomará medidas contra la cantante: "No quería que mi hija se criase en una casa en la que

Nuria Fergó destapaba la caja de los truenos sobre su relación con el padre de su hija, José Manuel Maíz, tras años de silencio y después de anunciar que había decidido poner fin a su compromiso con Pablo Lauro, su futuro marido.

Tras días de especulaciones, el entorno de la ya expareja se ha pronunciado sobre los posibles motivos que les llevó a romper la relación. Según El Español, para ambos "ha sido doloroso tomar la decisión", y fuentes cercanas a la ya expareja señalan que "no ha habido terceras personas".

Sin embargo, la cantante ha reabierto un nuevo capítulo de su vida al recordar en Madres: desde el corazón, por qué decidió poner fin a su matrimonio con José Manuel Maíz, a quien esto pillaba por sorpresa y quien ahora se ha pronunciado sobre si tomará o no medidas contra la cantante. "¿Que cómo lo estoy viviendo? Pues soy una persona anónima al que le han metido en esta cosa... no es muy agradable. Lo que ha dicho yo lo puedo desmontar públicamente pero no lo voy a hacer por mi familia. No tengo pensado hacer nada al respecto porque no quiero dañar a mi hija, entonces prefiero no hacer nada", avisaba ek exmardo de la cantante.

Y es que era la propia Nuria Fergó la que hablaba de los motivos que la habían llevado a romper su matrimonio. "No quería que mi hija se criase en una casa en la que no había amor", confesaba.

Trayectoria

Nuria Fernández Gómez (Nerja, Málaga, 18 de abril de 1979), más conocida como Nuria Fergó, es una cantante y actriz española. Saltó a la fama en la primera edición del concurso Operación triunfo 2001.

Debutó en el mercado discográfico con Brisa de esperanza en 2002. Según acreditan los Productores de Música de España (Promusicae), Nuria Fergó cuenta con tres discos de platino y un disco de oro como solista. Entre sus sencillos se encuentran los temas "Quiéreme", "Brisa de esperanza", "Las palabritas", "Volver a comenzar" y "De vuelta".

Ha ofrecido más de 500 conciertos en solitario por toda la geografía española a lo largo de su carrera siendo una de las artistas salidas del concurso Operación Triunfo más consolidadas en el panorama musical.

La cantante ha ejercido de presentadora de galas o eventos y de imagen de varias marcas comerciales. Su popularidad la ha llevado también a incursionar en el cine y la televisión con diversos papeles como actriz. Entre ellos destacan sus personajes en la serie Amar en tiempos revueltos de TVE, en las películas Padre no hay más que uno 2: La llegada de la suegra, La playa roja o en el telefilme Amores extremos.