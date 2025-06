Manu se derrumba en el Rosco de Pasapalabra: "¡Madre mía!"

Manu venía de sufrir un lapsus en el Rosco de Pasapalabra del jueves al confundir el parque nacional de Doñana, ubicado en Andalucía, con el de Cabañeros, en Castilla La Mancha. "Contiene la Ñ. Parque nacional de España que se extiende por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla", enunció el presentador, Roberto Leal. Y el madrileño contestó lanzado Cabañeros. ¡Gran fallo! Y él mismo se dio cuenta al instante.

Pues bien, al día siguiente, el viernes, le pasó lo mismo o peor. "Siglas de Organización No Gubernamental", dijo Leal. Y la respuesta de Manu, por increíble que parezca, después de 268 programas, fue ONU. Rápidamente se autocorrigió: "¡ONG! ¡Madre mía!", se lamentó.

"Parece mentira, pero fue un lapsus, como le ha pasado a Rosa", intentó animarle Roberto Leal, ya que justo antes la gallega también cometió un fallo parecido.

"Adaptado al espacio que debe ocupar de manera que no falte ni sobre nada", dio como descripción Roberto Leal. Rosa contestó automáticamente "junto". Pero no era junto, sino justo. "Me he distraído", reconocía la gallega.

Manu, que ya es el segundo aspirante más veterano de la historia del formato en la etapa de Roberto Leal, se enfrentó el viernes a su Silla Azul más dura, después de 268 programas. "Es tu Silla más larga, más competida. Hemos llegado a la pregunta número 12. Habías tenido una Silla con 11 preguntas. O sea que esta es récord", le recordó el presentador a Manu.

El concursante que le hizo sufrir más de la cuenta a Manu es Daniel, un educador social de Zaragoza. Daniel llegó a Pasapalabra animado por su madre, María Ángeles, que tiene nada menos que 92 años y es una gran seguidora del concurso. "Hemos jugado a la aplicación (de Pasapalabra) y todavía ella me gana muchas partidas. Tenía que estar ella aquí", dijo antes del duelo.

María González Falcó / Benito Domínguez

Daniel quedó eliminado tras casi cuatro minutos de juego. El zaragozano recibió la ovación del público. "Has sido un gran rival para Manu", aseguró Roberto Leal, que a continuación le preguntó a Rosa por la disputada Silla Azul. "Fue dura, impresionante. De las mejores desde que yo estoy aquí", afirmó la gallega. Manu también se pronunció al respecto: "Es un placer competir con gente así, porque te hacen mejor... También te hacen sufrir". El madrileño las pasó canutas: "Piensas: 'oye, que no falla Daniel'".