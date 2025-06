María Patiño interrumpe La familia de la tele y comunica esta importante información que afecta al equipo del programa: "Puedo poneros en peligro a todos"

No hay tarde en la que La familia de la tele no sufra algún revés de última hora y no se enfrente a cambios inesperados y noticias bomba que dejan en vilo a los colaboradores. En esta ocasión, ha sido una información lanzada por María Patiño la que ha paralizado el plató del programa de las tardes de TVE. Todo cuando estaban tratando temas de actualidad del entorno Pantoja.

"No, no, lo que no se había contado era la intención de poner una denuncia a un miembro de la familia Pantoja por parte de David Rodríguez y que lo paralizan Isabel y Anabel Pantoja y como esto no se había contado, yo si doy un paso más para adelante puedo poneros en peligro a todos", añadía María Patiño.

Gran estreno en TVE

La familia de la tele es un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play desde el 28 de abril de 2025. El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combina entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público.

Por otro lado, el espacio también funciona como programa contenedor, ya que incluye la emisión de la serie diaria La promesa. De este modo, el programa comienza en torno a las 15:50, con un primer bloque exprés, para después dar paso a la serie a las 16:50, aunque mientras tanto continúa la emisión del formato en RTVE Play y, posteriormente, se retoma el magacín en La 1 entre las 18:40 y las 20:30 de la tarde.La familia de la tele es un programa contenedor y magacín que aborda el entretenimiento, la actualidad y el humor a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores.