Tras meses de enfrentamientos con Bárbara Rey, Ángel Cristo desvela quién es "su verdadera madre": "Ella siempre estaba ahí"

Tras activar las alarmas sobre el delicado momento que atraviesa en la entrega de los Premios Naranja y Limón al confesar que está "psicológicamente agotado" y que se "arrepiente" de cómo hizo pública su ruptura con su madre, Bárbara Rey, en el plató de '¡De Viernes!' hace un año y medio, Ángel Cristo ha reaparecido en la fiesta del cumpleaños de Jenny Llada que la artista ha celebrado rodeada de su hija Andrea, y de sus amigos más cercanos, en un céntrico local de la capital.

Acompañado por su mujer, Ana Herminia, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha vuelto por sus fueros y, lejos de dar un paso atrás en su guerra contra la vedette, le ha lanzado el dardo definitivo con el que ha dejado claro que lo último en lo que piensa es en un acercamiento con ella.

Y es que cuando la venezolana ha asegurado que Jenny es "de verdad familia, para mí es otra madre", Ángel se ha mostrado implacable con Bárbara y ha revelado que "es como la madre que nunca tuve": "Para mí es... a ver, es que si lo digo, todo se va a dramatizar. Si yo ahora te digo que es la madre que nunca tuve, ¿qué va a decir la gente? ¡Hala, lo que ha dicho! ¡Guau! Oye, pues para mí es como una madre, porque la conocí de pequeñito. Y fue muy protectora conmigo. Ella vio muchas cosas y yo cada vez que tenía algún problema, pues muchas veces recurría a Jenny y ella siempre estaba ahí" ha sentenciado.

Consciente del eco que podrían tener sus palabras, Ángel ha aclarado que "es una forma bonita de decir que adoro a Jenny, que no se lo tomen al pie de la letra, pero es que es una mujer súper capacitada como madre".

Tras sus preocupantes declaraciones en los Premios Naranja y Limón, Ana Herminia ha desvelado que "estamos en un momento de tranquilidad, de que Ángel ya pasó lo peor. Que él se recupere de eso. Como lo dije, nos duele porque obviamente a él le afecta todo eso y si a él le afecta, me afecta a mí, afecta en casa. Entonces, lo que queremos es eso, tranquilidad, paz, que es lo que yo le he pedido a él, por favor, que yo necesito que llegue la paz. Y que ya se centre en sus proyectos que tiene, que ya pronto se van a enterar"

"Me hubiera gustado que fuera de otra manera"

"Lo que yo no quería decir en ningún momento es que la forma en que se han contado las cosas haya sido un desastre. Yo estoy diciendo que, con una idea romántica de las cosas, pues me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Pero tampoco hay que tomárselo todo..." ha aclarado Ángel, dejando claro que aunque él creía que sus vivencias se contarían de otra manera, no se arrepiente en absoluto.

"Hay ciertas cosas que en un principio no se pudieron sacar y entonces empezó por cosas que... Se alargó demasiado tiempo hablando de cosas que, en cierto sentido, no eran necesarias, pero tampoco pasa nada, o sea, simplemente que me hubiera gustado que hubiera tenido otro orden y al no haber podido sacar ciertas imágenes y cosas que habían que sacar, pues nos entretuvimos muchísimo por el camino hablando de tonterías. Son cosas que he vivido y que no me arrepiento de contarlas. Simplemente pues me hubiera gustado haberlo hecho de otra manera, ¿no? A lo mejor haber escrito un libro inicialmente, pero es lo que dije, que la gente entiende mal" ha explicado, reconociendo resignado que "ahora mismo escribir un libro ya no tiene sentido".

El motivo por el que decidió arremeter contra Bárbara en televisión no es el dinero, como ha dejado claro, sino "luchar por mi hija. Así que no se lleven las manos a la cabeza la gente, que no se preocupen por mi cuenta bancaria que va bien. Yo lo hago por luchar por mi hija, que cualquier padre lo haría. Así que, oh, es que ha ganado dinero, madre mía. Por supuesto que ha ganado dinero, pero no me dieron lo que le dieron a mi madre porque yo no soy Bárbara Rey".

En los últimos días, se ha especulado con que Ángel y Ana Herminia estarían atravesando una crisis y, su próximo paso tras ser vistos discutiendo en plena calle, sería anunciar su separación. Aunque reconocen que ambos tienen mucho carácter y se pelean a menudo, niegan rotundamente que estén pensando en el divorcio: "Esto ya psicológicamente agota". "Se hacen eco. Y se inventan cualquier cantidad de cosas. Y no pasa nada. Tenemos que estar nosotros desmintiendo todo el tiempo. Eso es lo que agota" reconoce la venezolana.

El próximo 12 de junio Bárbara publica sus memorias, y su nuera no ha perdido la ocasión de mandarle un mensaje. "Yo le deseo a María lo mejor con su libro, ¿verdad? Y ojalá, de verdad pienso que es lo más bonito y que le pido a Dios que haya contado realmente la verdad para que no se le juzgue a Ángel como se le ha juzgado. Porque si ella reconociera, mira, es que yo obligado lo llevo hasta con su madre. Obligado. Si ella reconociera, lo obligo yo. Porque todo el mundo se equivoca. Ella tuvo una vida muy jodida y como me he equivocado yo, se ha equivocado Ángel, te has equivocado tú, pues ella también espero que lo reconozca. Y ojalá sea valiente y en ese libro no lo ponga a parir. Como ya pensamos y como ya lo ha puesto, y que lo reconozca. Y ahí es que te lo digo, o sea, lo pongo entre la espalda y la pared. Porque errores cometemos todos. Yo sé que él ha sufrido un montón, pero errores cometemos todos" ha sentenciado, antes de añadir que espera que Bárbara "cambie el juego y no juegue tan sucio porque se me ha dejado de la mala malísima, de que no quería que estuviera la niña conmigo y ella sabe cómo soy como madre. Para mí su hija es como si fuese mía".