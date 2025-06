Patricia Steisy y Pablo Pisa rompen definitivamente: “Solo quiero dejar de sentir tanto dolor”

El amor no siempre es para siempre, y en esta ocasión, el corazón roto es el de Patricia Steisy, quien ha anunciado, a través de sus redes sociales, el fin de su relación con Pablo Pisa, el hombre con el que comparte una hija y muchos años de vida en común.

“Es tan grande el dolor…”

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sus seguidores. La pareja, que había protagonizado varias crisis públicas en los últimos tiempos, ha puesto punto final a su historia. El primero en hablar fue Pablo, quien compartió un comunicado directo y sereno en sus historias de Instagram: “Después de reflexionar profundamente, quiero compartir con todos vosotros que Patricia y yo hemos decidido tomar caminos separados”.

Pablo Pisa, arquitecto y padre comprometido, explicó que la decisión no ha sido fácil, pero se ha tomado pensando en el bienestar de su hija en común: “Aunque el amor se ha transformado, seguimos comprometidos con ser los mejores padres para ella”.

El desgarrador mensaje de Steisy

Minutos después, fue Patricia quien, visiblemente devastada, compartió su propio comunicado, mucho más emocional.

“No sé si me arrepentiré de este mensaje. Es lo que quiero y mi corazón me dice que no puedo estar sin él”, comenzó confesando, dejando entrever que no ha sido una ruptura deseada.

Con palabras duras y llenas de sinceridad, la televisiva reconocía que aún siente amor por Pablo y que, por su hija, lo perdonaría todo: “Yo no soy perfecta y él tampoco, pero lo perdono todo por amor. Solo quiero dejar de sentir tanto dolor”.

Unas declaraciones que dejaron sin palabras al equipo de ‘Fiesta’, que leyó el comunicado en riguroso directo. La colaboradora Maika Vergara incluso insinuó que podrían haber existido terceras personas en la ruptura, aunque nada se ha confirmado.

Una historia marcada por altibajos

La relación entre Patricia y Pablo nunca fue un camino de rosas. Hace apenas diez meses protagonizaron una sonada bronca pública, en la que él explotó contra su pareja en redes sociales: “Mucho he tragado ya. No es la primera ni la segunda vez que habla mal de mí públicamente. No aguanto más desprecios”, declaraba entonces el arquitecto, visiblemente afectado.

Aquel episodio terminó con una disculpa pública de Steisy, en la que aseguraba estar rota por el miedo a perderle: “Estaba equivocada en todo. Esto es lo peor que me ha pasado y no sé cómo arreglarlo”.

Pese a que entonces lograron reconducir la relación, la herida parece no haber cicatrizado del todo. Ahora, ambos han optado por la separación definitiva.

Un futuro separado, pero con un lazo eterno

Lo único que parece claro es que, aunque su historia de amor ha llegado a su fin, el respeto mutuo y el amor por su hija siguen muy presentes. “Por nuestra hija se hará esto lo mejor posible”, han coincidido ambos en sus mensajes.

La noticia ha sacudido a los fans de la pareja, que seguían su día a día con cariño. Ahora solo queda esperar a ver cómo rehacen sus vidas… y si el tiempo consigue calmar el dolor que hoy inunda el corazón de Patricia Steisy.