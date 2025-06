¿Cuándo se sabrá quién gana Supervivientes 2025? Todos los detalles de la última expulsión y del primer finalista

Este domingo, el programa líder de las noches de Telecinco se despedía de una de sus mejores concursantes a escasos días de la final. Makoke resultó ser la penúltima expulsada de Supervivientes 2025. Tras un total de 95 días en Honduras, la concursante se enteraba de que abandonaba el programa en el mismo instante en el que Sandra Barneda pronunciaba el nombre de Anita como última salvada de la noche.

La noche anterior había finalizado con la nominación de todos los concursantes, excepto Álvaro Muñoz Escassi, tras haber conseguido el collar de líder. Una vez conocida la decisión la decisión del público, Makoke aprovechaba para dedicar unas emotivas palabras a sus compañeros, en las que afirmaba llevarse a a cada uno de ellos, incluso a Álvaro, "al final he terminado queriéndote". Su mejor amigo en esta experiencia, Borja González, aprovechaba también para dedicarle unas palabras: "No has tenido ni un día de bajón", "Has hecho de todo".

Un momento muy emotivo que se vió intensificado con la conexión en directo de la expulsada con su hijo Javier Tudela, quien le recordaba a la colaboradora de Telecinco que en España le esperaban con los brazos abiertos. Estas palabras dejaron totalmente devastada a Makoke, quien se llevaba las manos a la cabeza.

Sin embargo, esta no fue la única protagonista de la noche. Montoya fue elegido como primer finalista para optar a los 200.00 euros que se disputarán la noche del 19 de junio. Los nuevos nominados a expulsión son Anita, Borja, Damián y por último, como nominación directa del primer finalista, Álvaro.

Supervivientes llega a su recta final a tan solo 10 días de saber el ganador de esta edición y la tensión entre los concursantes es cada vez más latente.