Ana Obregón se pronuncia sobre la agresión sexual y lanza un inesperado mensaje: "Nos están persiguiendo a toda la familia"

Muy emocionada. Así se ha mostrado Ana Obregón este lunes en su cita semanal con el programa 'Y ahora Sonsoles' al hablar del delicado momento que atraviesa su excuñada Paloma Lago, en el ojo del huracán mediático días después de salir a la luz su denuncia por agresión sexual contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia Alfonso Villares.

Mientras la presentadora se refugia en su residencia de Ferrol, guarda silencio y todavía no se ha dejado ver desde que trascendió la noticia -cuando el veterinario dimitió de su cargo para no ser aforado y poder defender su inocencia en el juicio-, el entorno del expolítico ha salido en su defensa y ha comentado que todo parece "un montaje" de la exmujer de Javier García Obregón para tener protagonismo.

"Estamos escuchando a un amigo de él y hay hermetismo al rededor de Paloma y nosotros no sabemos cómo está realmente. Los ceranos podemos imaginar cómo están ella, su madre y su hijo. Si ella saliera también daría pena, pero ya cuando la justicia y la policía investigue se sabrá la realidad. Pero, si fuera Paloma la que está hablando, también nos daría pena", ha afirmado Ana, sin dar crédito a que los amigos de Villares le consideren a él la "víctima".

"Conociendo a Paloma, como la conozco de hace muchísimos años, serán más de 30. Ella ha sido tan discreta, que me ponía nerviosa de lo estricta que era con ella misma, todo perfecto. No es que lo que quiere es hacerse famosa porque ya lo es y tenía una vida tranquila, en su casa, que se fue para estar on sus padres", ha añadido, convencida de que si en lugar de un conselleiro de la Xunta de Galicia fuese "Perico el de los palotes el de esta presunta agresión no hubiera salido en los telediarios".

La postura de Ana Obregón

La postura de los Obregón está clara, y es "apoyar incondiciondicionalmente" a Paloma, a la que siguen considerando parte de "su familia". "Nos están persiguiendo a toda la familia. Mi hermano está con hermetismo. Ella hablará cuando haya juicio. Voy a decir una cosa: Agradezco mucho a todos los medios que se toque este tema tan delicado con respecto y respetando que habrá un juicio en el que habrá una investigación y el juez decidirá", ha expresado, pidiendo prudencia ante este tema tan duro para la presentadora gallega. "Mi familia siempre ha estado al margen pero la apoya, es impactante para todos" ha reconocido.

Muy emocionada, Ana ha mirado directamente a cámara y ha enviado un mensaje a su excuñada: "Desde aquí, porque sé que es muy difícil hablar con Paloma, porque mi hermano lo ha intentado, lo hemos intentado y yo he podido hablar con su hijo. Paloma, si nos estás viendo, tienes todo, pero todo, el apoyo de la familia García-Obregón que es tu familia".

Tras el programa, la bióloga se ha mostrado parca en palabras, pero sí ha querido reafirmar que "apoya muchísimo" a la exmujer de su hermano Javier, dejando claro que "nadie" ha puesto en duda la palabra de Paloma y que creen firmemente en su versión de que Villares la agredió sexualmente.