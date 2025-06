Carmen Borrego más clara que nunca, opina sobre la nueva ilusión de Paola Olmedo: "Lo normal es que una persona separada esté..."

Carmen Borrego está encantada con la nueva pareja de su hijo, José María Almoguera. El ahora colaborador televisivo sale desde hace meses con la que fuera compañera de Gran Hermano Dúo, María la jerezana y por el momento, su relación parece que va viento en popa.

La joven ha logrado hacerse un huieco en el clan Campos hasta convertirse en una más de la familia. Sin embargo, ha sido la exnuera de Carmen Borrego la que se ha convertido en noticia en los últimos días por su reciente pillada con la que podría ser su nueva ilusión.

Paola Olmedo anunciaba hace unos días que había zanajado su relación con un joven al que había empezado a conocer por no poder "darle lo que él espera de mí", confesaba la esteticista. Esto no ha hecho que la joven se rinda en su vida sentimental, a tenor de las últimas imágenes que han visto la luz en Vamos a ver y sobre las que se ha pronunciado Carmen Borrego. "Lo normal es que una persona separada esté con una relación, luego tenga otra... que no inmediatamente tenga una relación", asegura. Acto seguido, hace una pequeña puntualización para evitar malentendidos: "Con esto no quiero decir que no esté encantadísima con la relación que tiene mi hijo, que aquí nos la tenemos que coger con papel de fumar".

Romance en ciernes

Ayer, Carmen Borrego veía en directo las palabras que la concursante pronunciaba sobre su hijo: "Dormimos en camas pegadas, pero nada más allá de nada. Yo pensaba que tenía feeling conmigo, pero luego me he dado cuenta de que con todas las chicas es igual. Dije, pues voy a tomar distancia porque ya en la casa se estaba rumoreando que había miradas. Igual me puse un poco celosa, celosa, entrecomillas", comenzaba a decir María Sánchez en 'Gran Hermano Dúo'.

La concursante ha continuado hablando sobre sus sentimientos: "Al tomar esa distancia, que me estoy liando, he sido un poco borde y, claro, a mí se me nota todo en la cara en un momento". María Sánchez ha confesado que José María Almoguera se interesó por si le pasaba algo o estaba enfadada con él por algún asunto: "Creía que yo era diferente, pero con todas es igual porque yo he estado observando", ha continuado diciendo María 'la jerezana'.

Tras ver esta confesión, Carmen Borrego se ha pronunciado sobre una posible relación entre su hijo y la concursante. La colaboradora ha opinado sobre qué le parece la concursante para su primogénito: "María es una tía estupenda, que me gusta muchísimo, pero yo creo que él debe vivir la experiencia él solo. Creo que en el momento en el que ya tienes una relación con cualquier chica de la casa, condiciona tu concurso y ya te comunicas igual con el resto de compañeros de la casa", ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos.