La contundente reacción de Gabriela Guillén después de que Bertín Osborne reniegue de su paternidad: "No me voy a poner a cambiar pañales"

La relación entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne vuelve a estar en el punto de mira después de las últimas declaraciones del cantante sobre la paternidad de su hijo en común. En una reciente entrevista, el presentador insistía en que "no tiene vocación de padre a estas alturas" y calificaba la situación como "una putada" para el niño, unas palabras que han generado una gran polémica y expectación mediática.

Cuando ha sido preguntada por las declaraciones del padre de su hijo, Gabriela, muy seria, ha optado por no contestar y subirse rápidamente al coche, evitando así hacer declaraciones a la prensa. Su actitud discreta y distante deja claro que prefiere mantenerse al margen del revuelo mediático y no alimentar la polémica.

Cabe recordar que, en esa misma entrevista, Bertín defendió públicamente su postura: "Intentaré que le vaya bien, que vaya a colegios buenos. Todo eso lo haré, lo ayudaré, pero yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque ya ha pasado, eso me pasó ya". El artista insiste en que la paraguaya "ya estaba avisada" de su falta de implicación como padre desde antes del nacimiento del niño.

Vida y trayectoria

Nacido en Madrid, pertenece a una familia aristocrática española, y es el hijo mayor y único varón de Enrique Ortiz López-Valdemoro (1928-2024), VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas —un nieto materno de Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, VI y V conde respectivamente— y de su esposa María Teresa Osborne y Marenco (1925-1991), una nieta paterna de Tomás Osborne Guezala (Puerto de Santa María, 2 de marzo de 1861-ib., 8 de enero de 1935), II conde de Osborne.

Bertín tiene tres hermanas, María Teresa Ortiz Osborne, VIII condesa de las Navas desde el 30 de diciembre de 1994 (apodada familiarmente "Chata"), Marta Ortiz Osborne y María de la Luz Ortiz Osborne. Pasó parte de su infancia en Villanueva de los Infantes en la provincia de Ciudad Real, en una finca que lindaba con la de su primo tío el VII duque de San Fernando de Quiroga, grande de España de primera clase, Jaime Melgarejo y Osborne.