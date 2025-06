Una famosa actriz de La que se avecina se ve obligada a emitir un comunicado tras salir a la luz una polémica información que podría afectar a su carrera

Cristina Medina lleva años dando vida a la icónica Nines de La que se avecina, mítica serie de Telecinco que siguió los pasos de Aquí no hay quien viva de Antena 3. Ahora, la actriz ha sido noticia y no por cuestiones artísticas sino por un supuesto bulo que al parecer circula sobre ella en redes y que rápidamente ha salido a desmentir vía Instagram. "No he tenido representante", ha vuelto a repetir para añadir que "en los últimos años hasta el 2020, una persona me ha podido estar apoyando un poco y yo a ella, pero esa persona ya no está conmigo".

Para contactar directamente con ella, Cristina Medina ha pedido que se dirijan al correo electrónico que ha facilitado y ella misma les responderá sin necesidad de ningún intermediario. "Desde el 92 llevo trabajando libremente y así seguiré. Nunca cambiaré", ha contestado en clave de humor para rectificar esta confusión que ha girado en torno a ella.

NO TENGO REPRESENTANTE!!! si alguien necesita de mi (profesionalmente hablando) que me escriba a lamedinaes@gmail.com GRACIAS Y MUY BUENOS DÍAS.

Serie de éxito

La que se avecina (también conocida por la sigla LQSA) es una serie de televisión española creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero y por Daniel Deorador para Telecinco, que se estrenó el 22 de abril de 2007. A partir de la duodécima temporada, debido a un acuerdo entre Mediaset España y Prime Video, también se preestrena en la plataforma de streaming antes de su emisión en Telecinco.

La que se avecina es una comedia destinada a un público sobre todo juvenil y adulto, que se caracteriza por ironizar con humor negro sobre las relaciones de convivencia entre vecinos de una comunidad a través de historias y situaciones surrealistas que les suceden a sus protagonistas. Durante sus 12 primeras temporadas, la mayor parte de sus tramas se desarrollan en la ficticia urbanización Mirador de Montepinar situado a las afueras de Madrid; debido a no poder llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble en donde se construyó el plató del edificio, se anunció que la duodécima temporada de la serie sería la última en desarrollarse en esta localización. Desde la 13.ª temporada las tramas se desarrollan en el edificio ficticio Contubernio 49 situado en el centro de Madrid.