Jorge Ponce y Broncano hablan en "La Revuelta" del posible ascenso del Oviedo a Primera División

En el programa de "La Revuelta" de RTVE, emitido este lunes, Jorge Ponce apareció en el escenario para tratar, junto al presentador del programa, David Broncano, "el tema del rearme". Como tiene acostumbrado este duo, las ideas relativas al tema iban un paso más allá, presentando como opción de armamento para España al último hombre-bala del país: Kevin Dola, un artista circense especialista en ser lanzado a gran velocidad desde un cañón. Los presentadores fantasearon con la idea de poder utilizar hombres-bala en caso de una guerra para eliminar drones enemigos, robar planos o hasta desmontar tranques.

Pero la intervención de Ponce no quedó ahí, también realizó la propuesta de actualizar el cántico que realiza el público continuamente. Generalmente, la canción tarareada es "Seven Nations Army" de White Stripes, pero el colaborador quería cambiarla, eso sí, manteniendo la letra del cántico original: "lololo...", pues no iba a hacer que el público se aprendiese otra letra. Para intentar elegir una, propuso diferentes opciones dependiendo de la situación.

En uno de los contextos imaginó un estadio de fútbol y aprovechó para mencionar un hipotético: "Ahora sube el Oviedo". Lo polémico resultó de las risas que se dan a continuación, que bien podían haber sido provocadas por el momento cómico de elegir un nuevo cántico o podían tratarse como una mofa ante el posible ascenso del equipo de fútbol a Primera División. Unos asturianos que se encontraban en el público, aprovecharon el momento para corear un "¡Puxa Asturies!" orgullosos de la mención del equipo carbayón. El Real Oviedo está jugando el play-off y en su primer partido, contra el Almería, ganó el pasado sábado.

Estreno de la serie "Olympo"

El programa continuó con normalidad teniendo como invitados a Clara Galle, Agustin Della Corte y Nuno Gallego, quienes promocionaban el estreno de una nueva serie de Netflix: "Olympo", la cual llegará a la plataforma el próximo día 20 de junio. Además, durante la intervención de los invitados, aparecieron de improviso dos actores de gran renombre: Blanca Suárez y Pedro Alonso, quienes montaron un revuelo al sortear, en el teatro, 8 entradas para una exclusiva fiesta.

Como es tradición, Broncano realizó las preguntas clásicas, creando un momento tenso entre Clara Galle y Nuno Gallego, quienes son pareja desde hace unos meses, y tuvieron que responder la misma cifra entre risas y vítores del público.