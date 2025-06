Marta Peñate responde a las críticas tras perder a su bebé y desvela la causa del aborto

Marta Peñate está atravesando uno de los momentos más duros de su vida. La exconcursante de Gran Hermano y colaboradora televisiva anunciaba hace apenas unos días, entre lágrimas, que había perdido al bebé que esperaba junto a su pareja, Tony Spina, tras varios intentos de fecundación in vitro. Lo hacía con la intención de visibilizar una realidad que afecta a muchas mujeres… pero no imaginaba la ola de críticas que iba a recibir.

Y ahora, ha dicho basta. Marta ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que responde con dureza a los comentarios más crueles y revela, además, la posible causa médica que habría provocado el aborto.

"He sufrido un doble dolor: el del aborto y el de tener que hacerlo público"

Marta ha querido ser sincera con sus seguidores y confiesa que, aunque no se arrepiente de haber compartido su experiencia, no volverá a hacerlo. "No porque no quiera ayudar, sino porque dar la noticia de un embarazo está guay, pero una como esta… no tanto", ha afirmado. La influencer asegura que muchos la han culpado de lo ocurrido, como si el aborto hubiera sido consecuencia de sus decisiones. “No soy culpable de perder a mi bebé”, ha declarado, visiblemente dolida.

Dardos sin filtro: “Critican todo, sois unos cerdos”

En uno de sus mensajes más tajantes hasta la fecha, Marta se ha dirigido directamente a quienes han vertido odio sobre ella: “Sois unos cerdos. Hay mensajes muy heavys. El otro día uno me decía que debía desistir y no forzar a la naturaleza. ¿Perdona? ¿Y tú qué haces aquí, si te creó la misma naturaleza?”.

Con el corazón roto y la rabia contenida, también ha mandado un aviso claro: “El karma os llegará”.

Posibles causas médicas y nuevos intentos

Pese a todo, Marta mantiene la esperanza. Ha explicado que aún no ha iniciado ningún tratamiento médico para interrumpir el embarazo no viable y que está esperando que su cuerpo lo expulse de forma natural. En caso contrario, recurrirá a un legrado. Además, ha revelado que aún conserva dos embriones congelados y que volverán a intentarlo más adelante, aunque esta vez con más discreción.

Respecto a la posible causa del aborto, ha contado que se han realizado análisis para estudiar el ADN del embrión, y todo apunta a una posible anomalía cromosómica, aunque los resultados definitivos llegarán en unos días.

Tiempo de sanar: “Me voy de vacaciones, lo necesito”

Para intentar recomponerse, Marta ha anunciado que se alejará unos días. “Necesito desconectar, distraerme, salir de todo esto. Me voy de vacaciones. Os iré enseñando cosas y, poco a poco, iréis viendo que estoy mejor”.

Marta Peñate ha demostrado una vez más que, pese a las críticas y el dolor, sigue en pie y luchando por su sueño de ser madre. Un sueño que, aunque ha sufrido un golpe durísimo, no ha terminado. Su historia, con todas sus luces y sombras, sigue escribiéndose. Y esta vez, lo hará en silencio… pero con más fuerza que nunca.