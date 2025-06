Máxima presión para Manu y Rosa en Pasapalabra: "Queremos ver un bote"

El bote de Pasapalabra llegó este lunes a los 1.708.000 euros. Una cantidad que, en palabras del presentador, Roberto Leal, "ya pesa". "Hace tiempo que no cae el bote. Se está poniendo muy pintón. Cuando caiga, va a hacer un ruido...", aseguró nada más empezar el programa, respondiendo a la petición de Raquel Sánchez Silva, una de las nuevas invitadas al concurso, "quiero ver un bote".

La famosa presentadora, de "Maestros de la Costura" entre otros, no fue la única que metió presión a Rosa y a Manu para que en los tres próximos programas uno de los dos contemplen el Rosco de las 25 letras. Lo mismo hicieron los actores Pepe Ocio y María Esteve. "He venido un montón de veces y ya toca el bote", dijo el primero. "Yo me sumo: quiero ver un bote", apostilló la segunda. El cuarto invitado de esta semana es J. J. Baquero.

Sánchez Silva confesó sentirse "feliz" de estar nuevamente en Pasapalabra y ya van cinco años. "La última vez que estuve aquí, a la semana siguiente entró Manu. Es que ya he venido muchas veces, yo creo que toca ver el bote", dijo la presentadora. A lo que Roberto Leal contestó: "Sí, y es que además hace tiempo que no cae el bote. Se está poniendo muy pintón. Cuando caiga, va a hacer un ruido, porque eso pesa ya". "Se nos va a caer el plató encima", apostilló Raquel Sánchez Silva. "Bendita sea", remató Roberto Leal.

El bote en estos momentos ya es el cuarto más alto en la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3 con Roberto Leal como presentador. El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el 16 de marzo de 2023, llevándose un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros. Y un premio parecido fue el que consiguió Óscar Díaz con 1.816.000 euros.

Empate en el Rosco

El último Rosco de Pasapalabra acabó con un nuevo empate entre Manu y Rosa, y ya van 37 en los 139 programas que llevan de duelo. El madrileño, el segundo aspirante más veterano en la historia del concurso desde su vuelta a Antena 3, no quiso arriesgar más y protagonizó un largo y tenso silencio. Tan largo que duró casi un minuto. Algo pocas veces visto en Pasapalabra.

Ocurrió cuando Rosa agotó el tiempo con 21 aciertos. Manu ya tenía 21 letras en verde y le quedaban 45 segundos. "Vamos con la G", le dijo Roberto Leal. Pero, para sorpresa de todos, el joven psicólogo no respondió más. Se quedó callado hasta que el tiempo se acabó. "¿Algo que te rondase la cabeza?", le preguntó el presentador. "Nada claro", contestó el madrileño.

Manu no se la quiso jugar más y este miedo tiene su explicación. El concursante, que lleva 269 programas a sus espaldas y algo más de un año en Pasapalabra, venía de sufrir el viernes en la Silla Azul. De hecho, fue su silla más dura y larga. "Es tu Silla más larga, más competida. Hemos llegado a la pregunta número 12. Habías tenido una Silla con 11 preguntas. O sea que esta es récord", le recordó el presentador a Manu.