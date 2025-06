Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras sentir unos fuertes dolores: "Pensaba que me estaba dando un infarto"

La influencer y ganadora de Supervivientes, Sofía Suescun, dejó muy preocupados a sus seguidores tras contar que había sentido unos fuertes dolores: "Pensaba que me estaba dando un infarto".

Y es que, como ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram, Sofía estaba entrenando por la noche cuando sintió un "dolor super fuerte" en el estómago que "jamás había sentido". Más tarde subió un vídeo, donde contaba que ya se sentía un poco mejor, pero que "pensaba que me estaba dando un infarto".

Tal y como publicó, "dicen que el estómago es el segundo cerebro", además, "no he dormido bien". Desde entonces, hace como unas 19 horas, Sofía no volvió a publicar contenido en sus redes, de ahí la preocupación de sus seguidores.

Publicación de Sofía Suescun. / Instagram de Sofía Suescun @sofiasuescun

Sofía Suescun, quien en su momento fue una figura destacada en la televisión, ha estado fuera del foco público debido al veto impuesto por Telecinco. Desde ese momento, no ha participado en ningún programa relacionado con "Universo Sálvame". A pesar de esto, Sofía tiene múltiples proyectos. Incluso, recientemente, ha colaborado con compañías como Netflix y Amazon Prime Video.

Estas plataformas no la buscan para actuar, sino para utilizar su imagen, lo cual tiene sentido ya que Sofía es una reconocida "it girl". Su influencia en redes sociales, donde supera los 1,3 millones de seguidores, la convierte en una verdadera "influencer".

Nacida en Pamplona en 1996, Sofía Suescun alcanzó la fama en 2015 cuando ganó "Gran Hermano 16". Más tarde, formó parte del programa "Mujeres y hombres y viceversa", tanto como tronista como asesora, lo que le permitió ingresar al "Universo Sálvame". En 2018, fue la ganadora de "Supervivientes", y desde entonces, era una presencia frecuente en los programas de Telecinco.

Marcas

No obstante, hace algún tiempo que no aparece en Telecinco, aunque sigue representando varias marcas en diferentes campañas. Sin embargo, su situación ha cambiado ya que actualmente es participante en la versión All Stars de "Supervivientes" y también colabora en "Socialité".