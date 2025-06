Víctor Elías relata la difícil relación con su madre, con grandes problemas de adicciones: "La denuncié para que reaccionase, pero no lo hizo"

Víctor Elías, conocido por su participación en 'Los Serrano', ha abierto su corazón en 'Viajando con Chester' para revelar un capítulo muy personal y doloroso de su vida: la adicción de su madre. Elías describió a su madre como "muy buena persona, pero tenía un gran problema de adicciones que le hacían convertirse en otra totalmente". Recordó cómo, en sus peores momentos, ella "se convertía en el mayor diablo del mundo" y culpaba a todos por su situación, encontrando difícil seguir viviendo.

Elías confesó que, en su adolescencia, le costó comprender la magnitud del problema. "Al principio cuando veía a mi madre en esos estados pensaba que era por culpa de su pareja", afirmó. El actor desconocía si su situación era "normal o no", ya que carecía de referencias, y "pensaba que son cosas que se podían solucionar o que simplemente es lo que te ha tocado vivir". Reveló que, por vergüenza, se guardaba para sí lo que ocurría, aguantando los reproches de su madre hacia su abuela o su padre, pero que "hasta que no la denuncié, no iba contra mí".

El punto de inflexión llegó cuando, "ya no podía más". "No aguantaba escucharla en ese estado. Me acuerdo que me descoloqué mucho, le pegué una patada a una pared y vino la policía para preguntarme si quería denunciar", relató Víctor Elías. Con tan solo 13 años, y pensando que la denuncia la "asustaría, mejoraría y todo iría bien", tomó la difícil decisión de denunciarla. "Siempre he tenido la sensación de que yo no le vine bien a mis padres, por eso entiendo que para ella no le viniese bien tener un hijo. La denuncié para que reaccionase, pero no lo hizo", lamentó, aunque con los años ha aprendido a entender que "le costara trabajo entender lo que pasaba".

Elías compartió el pesar de no haber podido tener una conversación abierta con su madre, ya que ella "siguió enferma" hasta el final. El momento de la despedida tampoco fue fácil. "No me despedí muy bien. Físicamente no me dio tiempo", explicó. Las últimas semanas estuvieron marcadas por el cansancio de Víctor, que envió un mensaje crucial a su madre: "le decía que estaba cansado, que entendía que hiciera su vida y que la quería muchísimo. Creo que esto le dio paz, de hecho, al día siguiente se fue".