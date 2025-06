Belén Esteban da la sorpresa en un evento al hablar de su adiós a La familia de la tele: "Me acostumbré a estar en programas de éxito"

Su docureality 'Sálvese quien pueda', que los principales rostros de 'Sálvame' -Belén Esteban, Lydia Lozano, Terelu Campos, María Patiño, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval- fue uno de los estrenos más destacados de Netflix en 2023, por lo que no podían faltar a la multitudinaria fiesta con la que la plataforma de streaming ha celebrado este martes en la madrileña Puerta de Alcalá el décimo aniversario de su llegada a España.

Visiblemente nerviosas y emocionadas, María y Belén han posado junto a su compañera en 'La Familia de la Tele' Inés Hernand en la alfombra roja y, con la sinceridad que las caracteriza, se han sincerado sobre las críticas que ha recibido su nuevo programa y sobre los discretos resultados de audiencia que ha tenido desde su estreno hace un mes en TVE.

"A ver, muchas veces estamos aquí y hay que saber estar aquí... Pero lo que me enseñaron mis padres es una cosa muy bonita. Antes me enseñaron a perder que a ganar. Así que yo soy una mujer feliz, que todo tiene que pasar por alguna cosa, pero muchísimas gracias por ser siempre conmigo como habéis sido" ha confesado muy emocionada 'la Patrona' por el cariño de la prensa.

Inés, que acaba de empezar a trabajar con ellas, ha intervenido para revelar que María y Belén "son gente muy natural, muy transparente, muy trabajadora, muy humilde, que están no dando un 100, sino un 300% para entretener al público, y son muy buenas compañeras".

A corazón abierto, la 'princesa del pueblo' reconoce que quiso irse del programa, "pero no me han dejado". "No está siendo nada fácil. Cada uno por muestra manera de ser lo lleva de manera diferente. Pero también es verdad que al final yo me acostumbré a estar en programas de éxito y la vida real probablemente sea esto. Eso no quita que estoy convencida que mientras tengamos un mañana puede haber un pasado" confiesa.

Su marcha de La familia de la tele

"No me quería ir definitivamente, pero sí quería como un momento de decir basta. Pero cuando tengo que estar, pues tengo que estar. Este es el momento de que tengo que estar y tengo que estar. ¿Que nos va bien? Bien. ¿Que nos va mal? Mal, pero ¿sabéis qué? Que vamos con mucha ilusión y que tenga que ser lo que tenga que ser" explica.

"Yo creo que ningún trabajo ni es definitivo ni es definitorio. Al final todas las carreras pasan por muchas fases, incluso el propio programa yo creo que está pasando por muchas fases y nos encontramos en un momento yo creo que de estabilidad, o sea, de una pequeña estabilidad. Entonces, estamos intentando, pues, bueno, enganchar audiencia, pero sobre todo estamos muy agradecidos de la oportunidad" ha añadido Inés quitando hierro a las palabras de Belén.

Más rotunda se ha mostrado Patiño, que el "análisis" que hace, siendo "autocrítica", es que "el programa está como está, pero jamás había visto tanta fijación por un programa que aparentemente tampoco se supone que está destacando". "Y eso me hace pensar, porque es llamativo que 'La Familia de la Tele' sea todos los días titulares cuando ha habido programas que les ha costado, igual que nosotros, pues llegar a estabilizarse. Pero bueno, en fin" concluye.