Gabriela Guillén contesta a las polémicas declaraciones de Bertín Osborne sobre su paternidad: "Un niño que pierda un padre..."

El enfrentamiento entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén parece no tener fin, sobre todo después de las últimas declaraciones de él asegurando que a estas alturas de su vida no tiene vocación de padre y que no va a ejercer como tal con el hijo que tiene en común con la modelo.

"yo no he hecho nunca nada que no le haya dicho que iba a hacer. Entonces yo, mucho antes de que lo tuviera, le dije que yo no tengo vocación de padre a estas alturas. Que además me parece una putada para un niño que pierda un padre cuando no haya hecho ni la mil y que la vengamos a hacer otra vez. No, o sea, es que no es mi momento. No es el momento de eso", decía ante las cámaras hace tan solo unos días.

Mientras tanto, la fisioterapeuta se ha mantenido en un segundo plano y ha evitado desvelar qué le parecen estas declaraciones del padre de su hijo... y parece que así va a seguir, ya que este miércoles ha vuelto a guardar silencio al respecto.

Eso sí, ha hecho una confesión que ha llamado especialmente la atención al asegurar que "está todo solucionado" con Bertín y que no tiene "nada que comentar" sobre las últimas afirmaciones del artista dejando claro que no le puede sorprender la actitud que tiene con ellos porque ya le advirtió.

Vida y trayectoria

Nacido en Madrid, pertenece a una familia aristocrática española, y es el hijo mayor y único varón de Enrique Ortiz López-Valdemoro (1928-2024), VIII conde de Donadío de Casasola y VII conde de las Navas —un nieto materno de Juan Gualberto López-Valdemoro de Quesada, VI y V conde respectivamente— y de su esposa María Teresa Osborne y Marenco (1925-1991), una nieta paterna de Tomás Osborne Guezala (Puerto de Santa María, 2 de marzo de 1861-ib., 8 de enero de 1935), II conde de Osborne.

Bertín tiene tres hermanas, María Teresa Ortiz Osborne, VIII condesa de las Navas desde el 30 de diciembre de 1994 (apodada familiarmente "Chata"), Marta Ortiz Osborne y María de la Luz Ortiz Osborne. Pasó parte de su infancia en Villanueva de los Infantes en la provincia de Ciudad Real, en una finca que lindaba con la de su primo tío el VII duque de San Fernando de Quiroga, grande de España de primera clase, Jaime Melgarejo y Osborne.