Ya hay fecha para el esperado reencuentro entre Alejandra Rubio y José María Almoguera tras la filtración de los polémicos audios: "Sí asistirá"

Cada vez más cómodo en su faceta de colaborador televisivo, y demostrando que no hay reto que se le resista, José María Almoguera ha debutado este miércoles como reportero del programa 'TardeAR' en un evento muy especial: La presentación en Móstoles de la obra de teatro de Terelu Campos, 'Santa Lola', con motivo de su estreno en la localidad madrileña el próximo 21 de junio.

A pesar de estar trabajando, el hijo de Carmen Borrego ha derrochado simpatía y sonrisas ante las cámaras, posando ante el cartel de la función con la cara de su tía antes de protagonizar una surrealista entrevista con Lydia Lozano ejerciendo de reportera en la que ha aprovechado para zanjar los rumores de mala relación con Alejandra Rubio explicando la razón de la ausencia de su prima en la celebración familiar del 2º cumpleaños de su hijo Marc el pasado domingo.

"Tengo muchas ganas de ver a mi tía. No pude ir al estreno y a ver si puedo verlo la próxima aquí en Móstoles, ver qué tal se desenvuelve como actriz, y de disfrutarla con ella y con familia" ha expresado con una sonrisa, antes de reconocer que se siente "nervioso" en su primera vez como reportero: "No te voy a engañar, esto impone un poco. No es lo mismo porque ahora vengo a trabajar. Otras veces se me pregunta por mi vida y es otra cosa, pero esto es como que impone más".

Ha sido entonces cuando Lydia le ha preguntado cómo reaccionaría si quisiese entrevistar a su prima Alejandra y ella se negase a hablar. Un momento del que José María ha salido airoso, asegurando entre risas que "eso te lo diría a ti, a mí no. Es mi prima. Siempre ha habido clases".

Y, si tuviese que acercarse micrófono en mano a Mar Flores, confiesa, "sería muy respetuoso y muy educado. Lydia, disculpa, pero muchas gracias. Yo vengo a hacer mi trabajo. Muy bien" ha cortado a la colaboradora, incómodo con el cáriz que estaba cogiendo la cosa.

Ahora que ha debutado como reportero, el nieto de María Teresa Campos "no se cierra a nada" y deja en el aire si le gustaría seguir los pasos de Terelu como actor: "Nunca se sabe. Oye, se puede hacer de todo. Tendría que aprender, no sé. De momento, hoy es mi primer día haciendo esto. Espero que se me dé bien. Y luego, si tengo que hacer de actor en algún momento..." ha reconocido.

Cambiando de tema, José María ha querido zanjar las especulaciones después de que su tía estuviese solo un ratito en el cumpleaños de su hijo, y su prima no fuese. "Terelu vino un rato porque tenía compromisos y no quiso dejar de perdérselo. Estuvo en casa, estuvo con mi hijo, le hizo su regalo, disfrutó del tiempo que pudo y luego se fue. No hay ninguna polémica. Alejandra estaba fuera y por eso no pudo venir. Pero no por eso dejo de felicitarlo, de escribirme y de estar pendiente de él" ha aclarado.

"Somos muy familiares"

Desvelando feliz que está "genial" con María 'La Jerezana' aunque por el momento no se plantea casarse con ella -"frena, frena" ha dicho- a pesar de que su madre ya la llama "nuera" -"somos muy familiares siempre y rápidamente metemos a la gente en la familia" ha afirmado sonriente- el colaborador ha reaccionado a los rumores de que su exmujer Paola Olmedo podría estar de nuevo ilusionada tan solo dos semanas después de romper con su última pareja, su 'macho alfa': "Pues me alegro mucho. No lo he visto, la verdad".

Tampoco tiene en mente tener un hijo con la gaditana a la que conoció el pasado enero en 'GH Dúo'. "Frena, frena, tranquila, ¿sabes? De momento, poco a poco, las cosas están muy bien, pero es muy pronto para pensar en boda, hijos, etc. Hay que seguir conociéndose y hacer las cosas bien" ha expresado.

Lo que sí tiene claro es que no le veremos el año que viene en 'Supervivientes' porque, "aunque me encantaría, tengo un problema de corazón y yo no paso las pruebas médicas, entonces no podría".

Por último, José María ha revelado que "mañana es mi cumpleaños y lo volveremos a hacer en familia, o sea que todo fenomenal y perfecto". ¿Asistirá Alejandra? Como reconoce, "no lo sé todavía, creo que tenía también compromisos. No ha dado mucho tiempo organizarlo y no sé si será o mañana o el fin de semana, estoy todavía, viendo cuándo, depende del día, pues me imagino que sí asistirá".