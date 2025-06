Jero García desvela por qué se canceló ‘Hermano mayor’ y lanza un dardo a Pedro García Aguado: "A mí las mariconadas estas no me van"

Jero García, conductor de la segunda etapa de 'Hermano mayor', ha hablado sin tapujos sobre la cancelación del programa en 2017 durante su participación en el pódcast 'The Wild Project'. “2017 fue un año muy malo para Mediaset. Es el año de muchos escándalos”, ha explicado, refiriéndose a la presunta violación en ‘Gran Hermano’, problemas de producción en ‘A cara de perro’ y complicaciones internas en su propio programa. “Niños que antes de ir les habían puesto orden de alejamiento... Cosas que Vasile ya no quería. Después de lo de la violación en 'Gran Hermano' no lo quería y nos mandaron a descansar”, ha resumido.

Sobre las polémicas declaraciones que apuntaban a un supuesto consumo de drogas o alcohol entre los participantes, Jero ha sido tajante: “Yo afirmo rotundamente que en los míos jamás ocurrió eso. Jamás se drogó a los chavales, jamás se les dio de beber para emborracharlos”. Aunque admite que algunos jóvenes fueron sorprendidos de fiesta, subraya que nunca se toleró ningún tipo de manipulación: “Eso es su vida. Pero lo que se ha intentado decir… esas declaraciones sobran porque me afectan a mí”.

La relación con su predecesor en el formato, Pedro García Aguado, tampoco ha quedado exenta de polémica. “No empezamos bien. Él empezó a meterse conmigo en redes y a criticar mi trabajo”, ha recordado Jero, visiblemente molesto. “Le preguntaron por qué no seguía en ‘Hermano mayor’ y dijo: ‘Ahora hay un boxeador, así en tono despectivo, y parece que no le va bien’. Yo me callé porque estas cosas las soluciono a la cara. A mí las mariconadas estas no me van”.

Además, ha contado que se ofreció a colaborar con García Aguado cuando este fue nombrado director general de Juventud en la Comunidad de Madrid. “Le dije que tengo una fundación. ¿Te contestó a ti? Pues ya está”, ha concluido con ironía.