José María Almoguera debuta como reportero en 'TardeAR': el inesperado mensaje del hijo de Carmen Borrego a su prima Alejandra Rubio

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y nieto de la inolvidable María Teresa Campos, acaba de dar un paso más en su carrera televisiva. De colaborador a reportero en cuestión de semanas, el joven se ha estrenado oficialmente en ‘TardeAR’ con su primera cobertura en exteriores, y lo ha hecho por todo lo alto: en la presentación en Móstoles de la obra de teatro Santa Lola, protagonizada por su tía, Terelu Campos.

Con una sonrisa nerviosa pero natural, José María ha confesado sentirse "impuesto" por el nuevo reto. “No te voy a engañar, esto impone un poco”, ha reconocido con franqueza. Y es que, aunque está más que acostumbrado a estar delante de las cámaras, no es lo mismo responder que preguntar. Sin embargo, el joven ha salido del paso con simpatía, estilo y ese desparpajo que ya está empezando a conquistar a los espectadores de Telecinco.

¿Tensión con Alejandra Rubio? Él lo deja claro (y con humor)

Durante su debut, Almoguera protagonizó un momento muy comentado junto a Lydia Lozano, con quien mantuvo una divertida entrevista surrealista. Cuando la periodista le preguntó cómo reaccionaría si su prima Alejandra Rubio se negase a hablar con él, José María zanjó la cuestión con ironía: “Eso te lo diría a ti, a mí no. Es mi prima. Siempre ha habido clases”. Una frase con la que deja claro que, pese a los rumores de distanciamiento familiar, entre ellos todo estaría bien… al menos de puertas para dentro.

Además, explicó el motivo por el que Alejandra no asistió al segundo cumpleaños de su hijo Marc, celebrado hace unos días: “Tenía otros compromisos”, comentó sin darle mayor importancia, con la elegancia de quien prefiere evitar titulares innecesarios.

El teatro, la televisión… ¿y pronto actor?

Entusiasmado con la obra de su tía, José María no ocultó sus ganas de verla actuar: “No pude ir al estreno, pero a ver si esta vez en Móstoles puedo. Tengo muchas ganas de disfrutarla”. Y aunque por ahora su sitio está como reportero, dejó la puerta abierta a todo: “Nunca se sabe. Oye, se puede hacer de todo. Hoy es mi primer día haciendo esto… pero si tengo que hacer de actor en algún momento…”. ¿Tendremos otro Campos sobre las tablas?

En lo personal: feliz con su pareja, pero sin prisas

Aunque siempre ha sido muy reservado con su vida privada, José María habló con naturalidad sobre su relación con María 'La Jerezana', a quien conoció en el reality GH Dúo. Asegura que está “genial” con ella, aunque las palabras “boda” e “hijos” no entran aún en su vocabulario: “Frena, frena. Las cosas están muy bien, pero es muy pronto para pensar en eso. Hay que hacer las cosas bien”, aseguró entre risas.

Sobre su ex, Paola Olmedo, y los rumores de una nueva ilusión en su vida, fue claro: “Me alegro mucho por ella. No lo he visto, la verdad”. Unas palabras serenas que demuestran que, al menos públicamente, entre ambos reina la cordialidad.

¿Le veremos en 'Supervivientes'? Él mismo responde

Aunque cada vez pisa con más fuerza los platós y muchos ya le imaginan en futuros realities, José María dejó claro que Supervivientes no está en su lista de deseos… por ahora. “Aunque me encantaría, tengo un problema de corazón y no paso las pruebas médicas”, confesó sin rodeos. Un revés que no borra su ilusión por seguir creciendo en televisión.

Un Almoguera cada vez más Campos… pero con voz propia

Con su naturalidad, sinceridad y sentido del humor, José María Almoguera está dejando claro que más allá del apellido y del linaje televisivo, tiene carisma propio. Su primer día como reportero ha sido solo el comienzo de una nueva etapa que, sin duda, dará mucho que hablar.