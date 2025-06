Maria__naturhome, experta en limpieza: "Para tener la lavadora en perfectas condiciones, tan fácil como desmontar filtro, cajón del detergente y limpiar todo bien"

Dicen que “ropa limpia no necesita etiqueta”, pero… ¿y si tampoco necesitara ambientador? Si alguna vez has notado que tu ropa sale con mal olor, con restos de detergente o simplemente no tiene ese frescor de anuncio, puede que tu lavadora esté pidiendo auxilio. Aunque se encargue de dejar nuestra ropa impoluta, ella también necesita un mimo de vez en cuando.

La buena noticia es que no hace falta llamar al técnico ni gastar un dineral en productos milagrosos. Basta con seguir el método de limpieza que las expertas juran que funciona. Y sí, el truco número 6 es el más poderoso de todos.

1. La goma de la puerta: el escondite del moho

Ese aro de goma que rodea la puerta no está ahí solo para evitar fugas. También es el lugar favorito del moho y la suciedad. ¿Cómo limpiarlo como una pro?

Empapa una bayeta con lejía.

Colócala sobre la goma y deja actuar durante al menos una hora.

Retírala y repasa con un paño limpio. Si ves moho resistente, usa un cepillo de dientes y un poco de bicarbonato.

2. El cajón del detergente: el gran olvidado

Aunque huele bien, el cajón del detergente es un nido de restos de jabón y suavizante.

Sácalo por completo y sumérgelo en agua caliente con un chorrito de jabón.

y sumérgelo en agua caliente con un chorrito de jabón. Frota las esquinas con un cepillo o estropajo.

Sécalo bien antes de volver a colocarlo.

3. El filtro: la caja de sorpresas (y no buenas)

En el filtro puedes encontrar desde pelusas hasta horquillas y monedas.

Localízalo (normalmente en la parte inferior).

Coloca un r ecipiente debajo antes de abrirlo (¡sale agua!).

(¡sale agua!). Límpialo con agua y jabón hasta que brille como nuevo.

4. El exterior: que tu lavadora también presuma

Aunque no lava, también debe estar limpia.

Usa estropajo suave y jabón neutro para la superficie.

y jabón neutro para la superficie. Para manchas rebeldes, un poco de vinagre de limpieza.

Seca con un paño de microfibra. El resultado: brillo instantáneo.

5. La limpieza interior: el ciclo invisible que lo cambia todo

¿Lo más importante? El tambor. Esa parte que no vemos, pero que marca la diferencia.

Añade al tambor una mezcla de bicarbonato, vinagre de limpieza y jugo de limón.

Programa un lavado a alta temperatura (mínimo 60 °C), sin ropa dentro.

(mínimo 60 °C), sin ropa dentro. Deja que la lavadora haga su magia.

6. Hazlo cada 6 meses (el truco que lo cambia todo)

Y aquí llega el consejo estrella de las expertas: haz esta limpieza profunda cada seis meses. Ni más ni menos. Así evitarás cal, malos olores, residuos y ropa mal lavada. ¿La recompensa? Un tambor fresco, ropa limpia de verdad y adiós definitivo al olor a humedad.

Ahora ya lo sabes. No es magia, es mantenimiento.

Apúntatelo en la agenda: cada seis meses, una limpieza a fondo y tu ropa te lo agradecerá. Porque, seamos sinceras, pocas cosas hay más sexys que unas sábanas que huelen a limpio.