Asraf Beno se pronuncia tras salir a la luz las impactantes imágenes de Isabel Pantoja en El Rocío: "Te voy a contestar"

Mucho se ha hablado a lo largo de la semana de las llamativas imágenes que la revista 'Diez Minutos' ha publicado de Isabel Pantoja en El Rocío completamente rota tras el encuentro con la Virgen del Rocío. Unas fotografías que han llamado especialmente la atención por el llanto desgarrado de la tonadillera.

A pesar de que multitud de profesionales han comentado esas imágenes y han contextualizado el momento en el que se encuentra la artista, ya que parece que esa ha sido la última vez que se alojará en su casa de El Rocío, su familia se ha mantenido al margen y no ha hecho ningún comentario.

El último al que se le ha preguntado por esa portada ha sido a Asraf Beno, que visiblemente incómodo ha dejado claro que no va a hablar de su suegra ni de esas imágenes tan comentadas: "Siempre me preguntas lo mismo No te voy a contestar".

El marido de Isa Pantoja no ha querido desvelar si le ha afectado de alguna manera ver a su madre así, pero sí que ha asegurado que se encuentra "bien, muy bien" en la recta final de su embarazo... esbozando una tímida sonrisa que refleja las ganas que tiene de dar la bienvenida al primer hijo en común con la colaboradora de televisión.