Bárbara Rey estalla contra una reportera de TVE tras una insinuación: “Aprende a ser respetuosa”

Bárbara Rey no está para bromas, y menos cuando se trata de cuestionar su imagen. En plena promoción de sus explosivas memorias, la mítica vedette ha protagonizado un momento de máxima tensión con una reportera del programa de TVE La familia de la tele, que dejó entrever que la actriz había consumido alcohol antes de acudir a la peluquería.

Todo sucedió bajo el abrasador sol madrileño, cuando varios medios seguían los pasos de Bárbara mientras se dirigía a su centro de belleza habitual. En la mano, una lata de refresco que pasó de ser un simple detalle a convertirse en el centro de una polémica inesperada.

“Vamos a dejarlo así…”

En tono aparentemente irónico, la reportera soltó en directo un comentario que sorprendió incluso a sus compañeros de plató: “Esa lata no contenía Coca-Cola, porque estaba muy contenta. Vamos a dejarlo así”. La insinuación fue recibida con incredulidad por el equipo del programa, que se apresuró a desmentir cualquier acusación: “¡No! Bárbara no bebe”, exclamaron con rotundidad en pleno directo.

Consciente de la polémica que acababa de generar, la reportera trató de rectificar y pidió disculpas. Pero ya era tarde: el comentario había llegado a oídos de la protagonista.

Bárbara Rey, tajante y sin filtro

A la salida de la peluquería, y aún con la lata en la mano, Bárbara se dirigió directamente a la periodista para aclarar las cosas con contundencia y, de paso, darle una lección pública:

“Quería puntualizarte algo. Antes has dicho que lo que llevaba aquí dentro no era un refresco”, comenzó con tono firme, pero sin perder las formas. Y añadió, mirando a cámara: “Como eres muy jovencita y se ve que estás empezando, te voy a dar un consejo: di la verdad. Aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien”.

La tensión se podía cortar con un cuchillo. La reportera, visiblemente nerviosa, intentó disculparse, pero Bárbara no quiso dar más margen: “Solamente por la insinuación, otra persona te podría demandar. Yo no lo hago porque no soy así, pero...”.

En plena cuenta atrás para el lanzamiento de sus memorias

Este encontronazo no podría haber llegado en un momento más delicado para Bárbara Rey, quien está a punto de lanzar sus esperadas memorias, donde se prevé que saque a la luz algunos de los episodios más intensos y polémicos de su vida personal y profesional: su matrimonio con Ángel Cristo, su vínculo con el rey emérito y los años dorados de la revista española.

Lejos de dejarse arrinconar por comentarios maliciosos, Bárbara ha dejado claro que no va a permitir que se juegue con su nombre ni con su reputación. Porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que, cuando tiene que hablar, lo hace alto, claro… y mirando de frente.

Y mientras el libro promete hacer temblar los cimientos del corazón patrio, ella sigue demostrando que, a sus 74 años, sigue siendo la reina indiscutible del espectáculo y del carácter.