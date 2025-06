David Gómez, psicólogo, da las claves para que una relación funcione: "Estas son las tres preguntas que pueden ayudarte a replantear tu relación de pareja"

Tener una relación sana de pareja es clave para quienes optan por este tipo de vínculo. Sin embargo, muchas veces la inercia acaba apoderándose de la pareja, haciendo que se olviden los motivos que en su día, hicieron que esas dos personas decidieran tener una relación.

David Gómez, psicólogo, comparte a través de TikTok una serie de consejos para saber identificar un caso de ansiedad, saber por qué nos ponemos nerviosos cuando conocemos a alguien o cómo conseguir que tu relación de pareja funcione.

Sobre esto último, señala. "Hacer un listado de motivos por los que no quiero estar con esta persona o por los que mi vínculo no funciona y así cambiamos un poco el foco para no caer en eso de "si cuando estamos bien estamos muy bien", indica el experto.

En segundo lugar, el psicólogo plantea, "si tuviera una máquina del tiempo con toda la información de la que dispongo ahora y si volviera a vivir el vínculo de la misma manera, volvería a tener esta misma relación con esta persona? y tres, esta es la persona que realmente querría como pareja de mi hija?", concluye Gómez.

Una relación sana

Para tener una relación de pareja sana y duradera, es importante la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo, la empatía y la confianza. También es crucial dedicar tiempo de calidad juntos, respetar los espacios individuales y fomentar el amor y cariño.

Comunicación: Expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa.

Respeto: Aceptar las diferencias de opinión y respetar los espacios individuales.

Confianza: Ser honesto y transparente en la relación, lo que genera confianza y seguridad.

Empatía: Ponerte en el lugar de tu pareja, comprendiendo sus necesidades y sentimientos.

Tiempo de calidad: Planificar citas, salidas o simplemente disfrutar de momentos juntos.

Afecto: Expresar cariño a través de abrazos, besos y palabras amables.

Apoyo: Apoyarse mutuamente en momentos difíciles y celebrar los éxitos.

Salud sexual: Hablar sobre salud sexual y practicar sexo seguro.