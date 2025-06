Al descubierto la guerra fría de María Pombo con otra famosa muy querida: "No me miró ni al darle el premio"

Una broma inocente, un comentario con risas… y ¡zas! Bloqueo en Instagram. Así empieza la historia (real) de cómo María Pombo, una de las influencers más queridas del panorama nacional, bloqueó a la presentadora y humorista Inés Hernand. Lo ha contado ella misma —sin cortarse ni un pelo— en el programa La Familia de la Tele, y desde entonces, el salseo no ha parado de crecer.

Todo empezó con un jajaja

Durante la emisión del programa, Inés Hernán explicó que hace un tiempo se rió en redes de un vídeo viral que parodiaba a María Pombo: “Hace mucho calor. Soy María Pombo y esta es mi vida”, imitaban en el vídeo. Inés simplemente comentó: “jajaja”. ¿El resultado? Bloqueo directo.

“Me tiene bloqueada en Instagram”, soltó Inés, dejando a los colaboradores en shock. ¿Lo peor? Que ese distanciamiento ha ido más allá del mundo digital.

María Pombo ni la miró cuando le entregó un premio

Inés reveló que tuvo que entregarle un premio Forbes a María como influencer del año y, según ella, el momento fue tenso: “No me miró en ningún momento. Me sentí transparente. Ni siquiera me saludó. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, no se lo habría dado”. Palabras directas que dejan entrever que, por mucho que pase el tiempo, el desencuentro sigue latente.

¿Una diferencia de valores?

Inés dejó muy clara su postura: “María promueve un modelo de vida familiar con el que yo no concilio. Pero no tengo nada en su contra, simplemente no conectamos”. Y aunque admitió que María tiene muchos méritos —“construido con esfuerzo, trabajo y buenos equipos”—, reconoció que el premio no fue, a su juicio, merecido.

Cuando uno de sus compañeros le preguntó por qué entonces se prestó a entregar el galardón, Inés fue clarísima (y real): “Porque me pagan, y yo tengo que pagar facturas. No hay que engañarse”.

¿Reconciliación a la vista?

A pesar del cruce de declaraciones, hay quien cree que esta historia aún tiene final feliz. De hecho, Javier de Hoyos, creador de contenido que ha compartido el salseo, decía: “Es una pena, porque si hablaran, seguro que se entenderían. Son dos mujeres listas, con carisma, que han chocado… pero podrían llevarse bien”.