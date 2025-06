El entorno de Nuria Fergó habla sobre la polémica con su maternidad: "Es muy fácil criticar"

Mucho se ha hablado a lo largo de estas semanas de la entrevista que Cruz Sánchez de Lara le hizo a Nuria Fergó en 'Madres desde el corazón' donde habló de asuntos tan personales como su ruptura con el padre de su hija y, por supuesto, sobre la maternidad. Sin embargo, los titulares y la polémica se ha creado entorno a las declaraciones sobre su expareja.

La periodista se ha dejado ver este jueves en la entrega de los Premios 'Maga de Magas' y allí ha sido preguntada por la entrevista que le hizo a la artista. Sincera, Cruz ha asegurado que "me da un poco de lástima" todo el revuelo que se ha formado porque "ella venía a hablar de ella misma, pero cuando hablas de maternidad hablas de todas las circunstancias".

En este aspecto, ha comentado que "la entrevista fue preciosa" y que en ningún momento Nuria "habló contra nadie, habló sobre ella misma y de hecho si ella hubiera querido ir... ella tiene un montón de ofertas cobrando una barbaridad de dinero y no ha ido".

En ese aspecto, todo el equipo "descubrimos a una Nuria que no conocíamos porque había una mujer con el corazón abierto para todos", ha explicado. Es por eso por lo que le da "pena" que "en vez de decir qué generosa ha sido" se esté intentando "buscar lo que no ha dicho". Además, ha recalcado que "fue una conversación desde la emoción, cero hostilidad, no hubo una crítica, no hubo un reproche, era una mujer contando su historia".

Cruz ha hablado con Nuria y "está triste porque considera que se está diciendo que si está amenazando con hablar más", por eso ha advertido que "no va a hablar más, no quiere hablar de su vida privada y está preocupada porque ella dice que no ha arremetido contra nadie".

En un acto de generosidad, la periodista ha asegurado que "es muy fácil criticar" desde lejos, algo que "entiendo muy bien porque yo he estado en la parte en la que una se calla y dejamos que los demás cuenten la historia" cuando "empecé con Pedro y se habló de mí", pero ha concluido que "no percibí un ataque" en la entrevista con la artista.