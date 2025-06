El gran regalo que el ganador del bote de Pasapalabra hizo a Roberto Leal y a todo su equipo

Roberto Leal estuvo este martes en "El Hormiguero" y allí confesó cuál fue el bote de Pasapalabra más especial para él. "Me acuerdo mucho de Pablo (Díaz), que fue el primer bote que viví. A mí me marcó mucho. Intento recordarlo y me cuesta. Es como esos momentos que se te han borrado de la mente, que sabes que estabas como en volandas. Yo me harté de llorar, parecía que el bote me lo había llevado yo", contó durante su entrevista con Pablo Motos.

Ese bote llegó el 1 de julio de 2021. Pablo Díaz se llevó a casa un gran premio de 1.828.000 euros tras 260 programas. Después del de Pablo, vinieron tres más: Sofía Álvarez (466.000 euros), Rafa Castaño (2.272.000 euros) y Óscar Díaz (1.816.000 euros).

Cierre de un ciclo

"La sensación es que se está cerrando un ciclo. Me daba pena. Decía: 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante'. Ya estaba acostumbrado a sus manías, a sus tics, a todo. Pero el concurso es así", afirmó. Y ahora juegan Manu y Rosa.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos le preguntó a Leal si los ganadores dan un pellizco del bote al equipo de Pasapalabra. "Propina no dan", señaló. Pero... "Invitan a comer a todo el equipo". Un detalle que Roberto Leal agradece.

El popular presentador también reflexionó sobre su intuición de cuándo va a caer el bote. El actual ya supera los 1,7 millones de euros. "No es que lo notes, pero vas sintiendo algo, hay un feeling ahí, en el que dices: 'Es que se han quedado a dos, bueno es que los dos se han quedado a una, es que uno lleva tres días haciendo 24…'. Y hay algo que te dice: está al caer", contó. "A lo mejor pueden pasar dos semanas o no. Y llega el día menos esperado", apostilló.

Roberto Leal dijo más: "Tú ves que va acertando las que tú sabes como presentador que esas son las difíciles y luego le quedan las tres o cuatro que ellos llaman de diccionario, que para cualquiera son un tormento pero que para ellos son las sencillas. Cuando ellos han dejado pasar las tres o cuatro sencillas y han sacado las difíciles, dices: 'Hoy es el día'. Y ahí me pongo tenso".

Manu y Rosa, unos "superhéroes"

Leal habló con Motos y las hormigas de la complejidad extra que tienen los concursantes, en este caso Manu y Rosa, al no ver el Rosco que sí ven los espectadores desde casa. "No solo es la dificultad de ir acertando palabras, es la dificultad de ir acordándose qué palabras han dejado atrás. Tienen una memoria tan increíble, son superhéroes", destacó.