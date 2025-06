David Broncano queda en evidencia tras la confesión sexual de su novia en La Revuelta: "Soy gran defensora del petting"

Momentazo el que hemos vivido este jueves durante 'La Revuelta' con David Broncano y su novia, Silvia Alonso, sincerándose como nunca sobre su vida íntima y sus relaciones sexuales. La actriz ha visitado el programa junto a Álex González para promocionar su nueva serie, Ladrones, la tiara de la Santa Águeda', que se estrena este viernes en Disney+ y, como no podía ser de otra manera, el presentador les ha hecho las dos preguntas clásicas que hace a todos sus invitados: cuánto dinero tienen en el banco y cuánta relaciones sexuales han tenido en el último mes (contando que la masturbación tiene un valor de 0,5, el 'petting' -caricias y tocamientos sin llegar a haber penetración- 0,6, y el coito completo 1).

Mientras que el actor ha revelado que su puntuación en los últimos 30 días es de un notable 8, Silvia ha comenzado su intervención -ante un ojiplático Broncano- confesando que es "una gran defensora del 'petting'" y que "cree" que "el coito no es tan importante". "A veces no hay tiempo ni ganas para hacerlo todos los días", ha reconocido.

La vida íntima de Broncano al descubierto

"Pues fíjate que había pensado yo esta tarde me he dado cuenta de una cosa que igual habías hecho... Lo cuento y luego lo quitamos porque esto es muy íntimo" la ha interrumpido el presentador, asegurando que su novia es "una cabrona que para decir un dato ayer y hoy lo hemos hecho dos veces cada día. De verdad que lo he pensado, que era por sumar algo más", desatando las risas y los vítores del público presente en el plató.

Sin perder la compostura, Silvia ha respondido con un dardo que ha sonrojado a Broncano: "¡Es que tenía muy pocos puntos, ¿qué quieres que haga?. Es que claro cuando llegas aquí te sientes mal. Tienes que hacer una reflexión sobre eso...", apuntando que a pesar de todo el 'aumento' de intensidad en su vida íntima en estas últimas 48 horas "no era por eso, que no".

"Y a partir de mañana nada. Decía además que me cuesta mucho hacer cálculos porque soy una gran defensora del petting, hay que tenerlo en lo alto. Es que hay a veces que no hay tiempo para el coito. ¿Quién f... todos los días? Socorro. No sé si es que yo a partir de las 22:00 ya... no quiero nada porque soy un teletubbie. Es complicado lo de todos los días" ha confesado la actriz.

"No me creo cuando la gente dice que todos los días, no me creo que les apetezca. Igual lo haces pero no apetece" ha añadido. Un momento en el que Broncano ha reaccionado con naturalidad, dando la razón a su pareja al admitir que "hacerlo por la noche es complicado".