Tras hacerse pública su reconciliación, Fabiola Martínez revela este importante dato sobre la paternidad de Bertín Osborne: "Los años que estuve con Bertín fueron maravillosos"

Mostrando una vez más su faceta más solidaria, Fabiola Martínez ha aportado su granito de arena asistiendo este miércoles a la IX Cena Benéfica de la Fundación Querer capitaneada por Pilar García de la Granja para la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y trastornos del lenguaje.

Una cita muy especial que no se han querido perder rostros conocidos como Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo; Patricia Pardo y Christian Gálvez; Pablo Alborán; o Joaquín Prat, y en la que la exmujer de Bertín Osborne se ha pronunciado por primera vez sobre las recientes declaraciones de Gabriela Guillén afirmando rotunda que el cantante es "un cero como padre", por lo menos con su hijo.

"Fueron años maravillosos"

"Mira, no es que me pese que me preguntéis, porque los años que yo estuve con Bertín para mí fueron maravillosos. Tengo dos hijos estupendos, que amo y que son mi vida. Lo que pasa es que me da pena que con tantas cosas que tengo en mi vida nueva, que estemos siempre informando a la gente sobre las mismas cosas. Y la gente se queda con esa sensación, de que no hace nada. Solo va a un photocall y habla de Bertín. Y no es verdad, porque mi vida está llena de muchísimas cosas" ha sentenciado, dejando claro que no quiere hablar de la polémica entre su exmarido y Gabriela.

Respeto a la relación que tiene con Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, hijas del artista, Fabiola ha revelado que, "aunque ahora estamos un poquito más distanciadas, pero distanciadas físicamente, de que estamos cada una con mil cosas, yo las quiero un montón". Eso sí, ha dejado claro que con ellas no habla de su padre, y mucho menos de la esteticien.

"A ellas les encanta que yo esté ilusionada y esté haciendo cosas" ha asegurado, aprovechando la ocasión para contarnos que acaba de lanzar su propia firma de ropa, "Bombini", y muestra de la buena relación que tienen es que la primera compra de la marca la ha hecho Eugenia.