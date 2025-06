La respuesta de María Pombo a las críticas en "La familia de la tele": "No voy a fingir cordialidad con quien se ríe de mí"

Lo que parecía una vieja anécdota terminó explotando esta semana en redes sociales y programas de televisión, dejando claro que la cordialidad entre ambas es ya cosa del pasado. Y ahora, María ha decidido zanjar el asunto con un mensaje directo que ha causado un auténtico terremoto entre sus fans y los de Inés.

Tras las declaraciones de la presentadora en La Familia de la Tele, donde confesó que María la tiene bloqueada en Instagram y que ni siquiera la miró cuando le entregó el premio Forbes a ‘influencer del año’, la respuesta de Pombo no se ha hecho esperar: “Lo siento, pero no voy a dar la mano en público a quien me ridiculiza en privado”, ha sentenciado la madrileña en un contundente post en Instagram.

El detonante: un sketch y un 'jajaja'

Todo se remonta a una parodia humorística viral sobre el lifestyle de María Pombo. Inés, simplemente, comentó un “jajaja” en el vídeo. ¿Inofensivo o hiriente? Depende de a quién preguntes.

Lo cierto es que ese gesto fue el principio del fin. Pombo lo interpretó como una falta de respeto y decidió bloquear a Inés. Desde entonces, la tensión entre ambas ha sido palpable, aunque ninguna había querido hablar públicamente... hasta ahora.

María Pombo: "La clase no es sonreír porque hay cámaras"

En su última publicación, María ha dejado claro que no piensa seguir fingiendo simpatía solo porque las circunstancias lo pidan.

“La clase no es poner buena cara en un evento porque te pagan. La clase es respetar y no meterse donde a una no le llaman”, escribió con evidente disgusto.

La respuesta de Inés Hernán: irónica, pero con mensaje

La presentadora, lejos de entrar en la guerra directa, optó por la elegancia con una dosis de ironía: “Buenos días, María. No me reí de ti, me reí de un sketch. Nunca he faltado al respeto. La cordialidad debería ser la base de la convivencia, aunque para ti yo sea transparente”.

Además, lanzó una recomendación con tono bíblico: “Te sugiero leer la parábola del siervo impío. Va sobre el peligro de no perdonar”.

Un tercero entra en escena: Jonan Wiergo también opina

Como si el drama no fuera suficiente, Jonan Wiergo también se sumó al salseo revelando que María lo dejó de seguir en redes tras apoyar ese mismo vídeo. “Le sentó mal que pusiera un comentario en la parodia. Me escribió como si le hubiera fallado un amigo del alma”, explicó el influencer.

Y su respuesta a la nueva pulla de María fue tan directa como inesperada: “Tranqui, solo soy un rojo maricón ateo. Según tú”.

¿Habrá reconciliación o esto va para largo?

Por ahora, ninguna de las dos parece dispuesta a tender puentes. Mientras tanto, las redes sociales están ardiendo, dividiendo a los seguidores en #TeamMaría y #TeamInés.

Lo que está claro es que el conflicto ha expuesto las diferencias entre dos referentes de generaciones distintas, con formas de comunicar —y de convivir— completamente opuestas.