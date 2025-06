Silvia Alonso se planta ante los medios: “Estoy cansada de ser la novia de Broncano”

En pleno estreno de su nueva serie Ladrones junto a Álex González, la intérprete ha roto su silencio sobre el tratamiento mediático que recibe desde que mantiene una relación con el presentador David Broncano. Su mensaje ha sido tan claro como contundente: quiere dejar de ser reducida a una etiqueta romántica y que se valore su carrera profesional.

Durante su visita al programa La Revuelta de TVE, tanto Silvia como Álex aprovecharon la ocasión para denunciar la forma en la que muchos titulares minimizan su trabajo y desvían la atención hacia aspectos personales sin relevancia profesional. Pero fue Silvia quien acaparó todos los focos con una reivindicación necesaria.

“El 90% de los titulares me reducen a ‘la novia de Broncano’. Supongo que mañana saldrán otras cuantas”, afirmó con ironía y visible cansancio.

Una carrera eclipsada por una relación

Silvia, con una sólida trayectoria en cine y televisión, lamenta que sus apariciones públicas se vean constantemente eclipsadas por su relación sentimental. Para ella, el hartazgo no proviene de la exposición, sino de la falta de reconocimiento a su trabajo como actriz: “Estamos en 2025 y molaría que dejaran de hacer titulares que nos instrumentalizan e invisibilizan, especialmente a las mujeres”, expresó con firmeza.

Su compañero, Álex González, también compartió su experiencia con la manipulación mediática: “Una vez me preguntaron por Terelu Campos y sacaron un titular que no tenía nada que ver. No sabía ni de qué me estaban hablando”, confesó, entre risas pero con resignación.

Broncano, también afectado por los titulares

David Broncano, aunque ausente físicamente, también ha sido parte involuntaria del debate. Silvia reveló que incluso él se ha visto sorprendido por titulares falsos que aseguraban que ella había hablado de su relación, cuando ni siquiera lo había hecho.

“Tú simplemente con estar delante de una cámara y que te entrevisten ya ponen un titular diciendo ‘Álex González habla sobre tal’, aunque no hayas dicho nada”, lamentó Silvia.

¿Una llamada al cambio?

A pesar de su denuncia, Silvia y Álex quisieron cerrar el tema con un tono distendido, sabiendo que el cambio es lento pero necesario. “Al final escribirán lo que quieran, pero ojalá se tome conciencia”, comentaron.

No es la primera vez que una mujer pública alza la voz para reclamar su espacio en un mundo mediático que aún carga con muchos clichés. Pero Silvia Alonso ha hecho algo más: se ha plantado, sin miedo, pidiendo el respeto que merece como artista y como persona.

Y si bien el foco ha estado puesto durante meses en su relación con Broncano, quizás sea hora de girarlo hacia donde verdaderamente importa: su trabajo, su talento… y su voz.