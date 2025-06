Sale a la luz la relación entre el futuro marido de Marta López y el rey emérito a unos días de su boda

El pasado febrero Marta López paralizaba 'TardeAR' al anunciar, por sorpresa, que se casa con su novio Alejandro Huerta -16 años menor que ella- después de un año de intensa relación. "Hincó rodilla como Dios manda. Yo iba medio desnuda porque me estaba dando un masaje. Estábamos en Huelva, en El Rompido, al atardecer, y cuando veo que se pone de rodillas fue muy emotivo, lloré como una magdalena. Estoy muy enamorada y muy feliz" revelaba muy emocionada mostrando su anillo de compromiso.

Ahora, con el enlace a la vuelta de la esquina, la colaboradora ha celebrado su despedida de soltera en compañía de unas cuantas amigas. Un evento celebrado en Gran Canaria el Blue Marlin Ibiza Sky Lounge de la isla, un espacio con restaurante, piscina y música en directo donde el grupo disfrutó de un ambiente animado.

Sin embargo, además de conocer detalles de cómo está viviendo la madrileñas estos días previos al enlace, se han conocido algunos datos sobre el futuro marido de la colaboradora. Alejandro Huerta es fisioterapeuta y tiene 39 años. Es dueño de una clínica en Chamberí, Madrid, y con formación avanzada en fisioterapia deportiva y geriatría. Desde hace varios meses mantiene una relación con Marta López, dieciséis años mayor que él. La pareja ha mantenido su historia con discreción hasta el anuncio de la boda. A los 25 años colaboró en la rehabilitación del rey Juan Carlos I tras sus operaciones en 2013, y en 2023 conoció a Marta.

Y ahora ha revelado más detalles del gran día en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. "Estoy como loca, o sea, estoy trastornada. No tengo tiempo para nada, de verdad. Entre tres niños, la tele y todo lo demás... me va a pillar el toro. No duermo por las noches, te lo juro, pero bueno, al final siempre voy agobiada a los sitios, pero llego a todo" ha contado, sin ocultar que a pesar del estrés está encantada con los preparativos de su boda.