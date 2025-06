Shock en Fiesta después de que una invitada pida abandonar el plató de urgencia: "Tengo ganas de devolver"

La vida de Mónica Pont parece haber dado un giro radical y nada agradable. La modelo y presentadora ha vivido un incómodo momento en el plató de Fiesta cuando Emma García daba paso a las duras acusaciones de su hermana Eva y de su madre. Estas la catalogaban de "maltratadora, mentirosa compulsiva" y de no preocuparse de "su madre enferma".

Ante estas duras imágenes, Mónica exclamaba, "Esto a mí me supera. Es que, Emma... se me corta el cuerpo. Es que... tengo ganas de devolver. ¿Me puedo ir del plató, por favor, y luego ya hablamos? Esto me está superando. Tengo que ir a devolver, de verdad, ¿puedo salir un momento del plató y luego hablamos tranquilamente?", han sido las palaras de Mónica Pont.

Emma García es ahora la presentadora de "Fiesta", un programa de fin de semana en Telecinco que busca imitar el estilo de "Sálvame". Con transmisiones los sábados y domingos, "Fiesta" es producido por Unicorn y ha reemplazado a "Viva la Vida". Este programa previo, que tenía un formato parecido, fue cancelado por la disminución en su audiencia.

Carrera en medios

Estudió Periodismo en la Universidad del País Vasco. Mientras cursaba la carrera, realizó sus prácticas en la agencia de noticias OTR PRESS y viajó a Bosnia en dos ocasiones. La primera vez acudió con la Cruz Roja y en la otra estuvo como becaria en prácticas. En 1996, nada más terminar la carrera, trabajó durante unos meses en el periódico Diario de Noticias, de Navarra, desde donde se trasladó al Canal 4 de Navarra.

Saltó a la televisión de ámbito nacional trabajando en Telecinco, tras un breve paso por Canal+, trabajó en ETB2 hasta que el 11 de febrero de 2002, vuelve como presentadora en Telecinco, con el programa A tu lado, magacín que duró hasta 2007 y con el que consiguió ser una de las principales presentadoras de la cadena. Ese mismo año presenta el programa ¡Clever!, las tardes de los domingos en Telecinco.

En 2008 y 2010 se hizo cargo de Supervivientes: El Debate. Más tarde comenzó a presentar El juego de tu vida, programa que duró hasta 2010.

Luego, entre 2008 y 2018, presentó diariamente el dating show de parejas Mujeres y hombres y viceversa, programa con el cual se consagró en Mediaset España. Sus siguientes trabajos han sido como presentadora de Nada es igual (2012), Materia reservada (2013), Abre los ojos... y mira (2013-2014) y Ex, ¿qué harías por tus hijos?.