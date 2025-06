Anabel Pantoja obligada a dar explicaciones por jugársela a Susana Bicho el día de su boda: "Muy mala amiga"

La boda de Susana Molina y Guille Valle, celebrada en la Finca El Gasco, se había convertido en uno de los eventos más esperados del año, no solo por la relevancia de la pareja en redes sociales, sino también por el hermetismo con el que la influencer había protegido uno de los secretos mejor guardados: su vestido de novia. Sin embargo, este misterio se vio truncado por un inesperado descuido de una de sus invitadas más famosas, Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja, muy activa en redes durante la celebración, compartió un carrusel de fotos junto a su pareja, David Rodríguez. En una de las imágenes, de fondo, se podía apreciar a Susana vestida de blanco, revelando así el diseño nupcial antes de que la exclusiva viera la luz en una conocida revista del corazón. Aunque Anabel eliminó rápidamente la publicación tras percatarse del error, la imagen ya había comenzado a circular por redes sociales y medios digitales, generando un gran revuelo entre los seguidores de ambas.

Responde a la polémica

Ante la avalancha de comentarios y la polémica generada, Anabel se ha pronunciado por primera vez ante el equipo de Europa Press. "Sí, soy muy mala amiga, la tranquilidad que tengo es que mi amiga sabe cómo soy y aparte no se ve nada, el miércoles saldrá en 'Semana' todo", ha afirmado con humor y resignación, restando importancia al incidente. Además, aclara que no fue la afortunada en coger el ramo y destaca lo especial que fue la boda: "Fue súper bonita y me lo pasé muy bien. El momento más emotivo fue la entrada de los novios".

A pesar del revuelo, la relación entre Anabel y Susana no se ha visto afectada. Ambas han continuado disfrutando juntas de este fin de semana tan especial que ha reunido a multitud de rostros conocidos entre los que se encontraban Nagore Robles, Melyssa Pinto o Dulceida. La anécdota ha quedado finalmente en un descuido que no ha empañado la felicidad de los novios ni la amistad entre ambas.