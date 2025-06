Anabel Pantoja reaparece y rompe a llorar tras lo sucedido por la boda: "Sois malignos"

Poco podía imaginar Anabel Pantoja que su look en la boda de su mejor amiga Susana Molina con Guille Valle -que se celebró el pasado viernes en Madrid, y a la que la influencer acudió con su novio David Rodríguez- iba a desatar tal controversia.

Feliz, la sobrina de Isabel Pantoja compartía al detalle a través de sus redes sociales el estilismo que había elegido para un día tan especial, ya que la ganadora de 'Gran Hermano' es para ella casi una hermana. Un espectacular vestido negro con espalda abierta, escote halter y abalorios blancos en los tirantes bordeando su cuello, que complementaba con sandalias de tacón al tono, bolso de mano de plumas en color blanco, y el pelo recogido en un sofisticado peinado que dejaba suelto un mechón de su flequillo.

Un look que ha desatado numerosas críticas, que una destrozada Anabel no ha dudado en publicar en sus stories antes de responder a los crueles ataques sin poder contener las lágrimas. "Dónde vas sin sujetador hija mía, que no eres Kate Moss"; "Estás para cargar sacos en esa espalda"; "Madre mía, parece la pollera del mercadillo"; "Siempre en fotos que he visto con las tetas al aire, más que sea de un chino compra un sujetador"; "Hortera"; "Chachona"; o "por favor, que mal le siente el traje, con al parte de abajo del pecho, enseñándola en plan horterísima", son solo algunos comentarios que ha recibido, además de otros cuestionando su faceta de madre al preguntarse cómo puede estar 5 días separada de su hija Alma.

Y, aunque en ocasiones suele ignorar los insultos, en esta ocasión ha respondido abatida, dedicando un demoledor mensaje a sus haters junto a una imagen en la que se la ve llorando. "Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar", ha confesado, sin ocultar lo que le han afectado las críticas a su look.

"Jamás imaginé que las redes se pudieran convertir en una guerra con bombas y metralletas. Sois malignos y encima os veo algunos las caras... vuestras familias y no sé por qué llegáis a expresar tantísima inquina con mi físico y mi vida. " se ha lamentado dolida.

Por último, ha lanzado un demoledor consejo a sus detractores: "¿Sabéis lo afortunados que sois con tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutarla por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo", ha sentenciado.