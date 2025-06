Bertín Osborne "se empacha de Chow Chow" en 'Tu Cara Me Suena': el presentador aparece con pelo largo, cadenas gigantes y barriga cervecera

La pasada gala de 'Tu Cara Me Suena' tuvo un momento culmen cuando apareció Bertín Osborne, el cantante de boleros, representando la viva imagen de Miguel 'El Sevilla', el cantante de uno de los grupos de rock cómico más importantes del panorama nacional: 'Los Mojinos Escozíos'.

La canción 'Chow Chow' fue la representada por el concursante, con una letra "muy profunda", Bertín encontró complicaciones para evitar reírse de sí mismo durante la actuación. Pero no fue el único, los jueces, los demás concursantes y el público se pasaron toda la actuación llorando de la risa, y las carcajadas continuaron durante las apreciaciones del jurado. Àngel Llàcer señaló que "esa actuación no la iba a olvidar nunca", a lo que, siguiendo con la comedia, Manel Fuentes, el presentador del programa, se lastimó "desgraciadamente no".

"El Sevilla se ha meao' "

El concursante, aseguró haberle enviado una imagen al propio cantante de 'Los Mojinos', quien hubiese estado encantado de haber podido presenciar el momento en directo y se "ha meao' " de la risa al verse caracterizado por Bertín Osborne.

Siguiendo con el tono, Bertín se tomó un minuto para contar una anécdota relacionada con salchichas, ya que se convirtieron en el tema principal de la charla posterior a la canción.

Celebridades encarnan cantantes famosos en este programa de Antena 3

El programa 'Tu Cara Me Suena' es un concurso emitido actualmente los viernes a partir de las 22:00 h en Antena 3. En él, varios artistas de diferentes ámbitos, deben caracterizar e imitar cantantes famosos y sus actuaciones en videoclips concretos, para luego ser juzgados por una serie de jueces especialistas en distintos aspectos; en esta edición: Lolita y Chenoa, como expertas en técnica vocal; Florentino Fernández (Flo), como experto en imitaciones y Àngel Llàser, como experto en puesta en escena.