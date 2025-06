Yenesi, la concursante asturiana de Tu cara me suena, emite un comunicado tras las polémicas palabras que le ha dedicado Lolita: "No es para nada tránsfoba"

Yenesi se ha convertido sin duda en una de las principales concursantes de Tu cara me suena. La de San Juan de la Arena ha conquistado al público que, semana tras semana le demuestran su apoyo a través de las redes sociales.

Precisamente, ha sido vía Instagram donde la influencer ha salido al paso de la última polémica generada en el programa por unas palabras que le dedicaba Lolita en la pasada gala. "Tú tienes la condición con la que tienes que dar ejemplo a esos niños y niñas que están sufriendo porque tienen una transición en la vida y a veces no lo pueden tener. Como ejemplo, creo que ese detalle que tuviste no lo tienes que volver a hacer", concluyó la miembro del jurado.

Yenesi / Instagram

Rápidamente, la joven ha publicado un contundente comunicado en sus redes. "Respecto al vídeo que se está viralizando tanto: Lolita no es transfoba ni muchísimo menos. De hecho tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo. Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, no había ningún tipo de mala intención en ellas. Yo en ese momento entendí perfectamente lo que me quería decir. Siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciéndolo", sentencia Yenesi.

Imitaciones

El programa 'Tu Cara Me Suena' es un concurso emitido actualmente los viernes a partir de las 22:00 h en Antena 3. En él, varios artistas de diferentes ámbitos, deben caracterizar e imitar cantantes famosos y sus actuaciones en videoclips concretos, para luego ser juzgados por una serie de jueces especialistas en distintos aspectos; en esta edición: Lolita y Chenoa, como expertas en técnica vocal; Florentino Fernández (Flo), como experto en imitaciones y Àngel Llàser, como experto en puesta en escena.