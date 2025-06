Boticaria García, nutricionista: "Puedes tomar hasta cinco tazas de café al día siempre y cuando no te las tomes de golpe"

Sabemos que para muchos, el café es como ese ex al que siempre vuelves: te activa, te reconforta y te acompaña en los peores (y mejores) momentos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si te estás pasando con las tazas? Porque una cosa es vivir enamorada del aroma del café recién hecho y otra muy distinta es acabar con el corazón latiendo a ritmo de after party en Ibiza.

Pues bien, Marian García, más conocida como Boticaria García, doctora en farmacia y nutricionista —esas que saben más que todos los concursantes de MasterChef Celebrity juntos— ha venido a resolver esta duda existencial con números, verdades y un poquito de drama bien llevado.

El número mágico: 400 miligramos de cafeína al día

Así lo confirma la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): 400 mg de cafeína es el límite saludable para un adulto promedio. Y sí, eso incluye todas las formas en las que la cafeína puede colarse en tu vida (sí, también la del chocolate que te zampas por la noche, querida).

Pero… ¿cuánto café es eso en lenguaje de calle? Vamos con la conversión que toda diva del café necesita saber:

Espresso : unos 80 mg → puedes tomar hasta 5 al día

: unos 80 mg → puedes tomar hasta Café filtrado (americano) : unos 90 mg → también 5 al día

: unos 90 mg → también Capuchino o Latte: entre 75 y 85 mg → ¡saca la calculadora fashion!

Eso sí: no vale tomarse las cinco tazas en menos de dos horas como si fueran chupitos en una despedida de soltera en Magaluf. El cuerpo tiene sus límites… y tus nervios también. "Puedes tomarte hasta cinco tazas de café al día siempre y cuando no te las tomes de golpe, sino repartidas a lo largo del día", afirma Boticaria García.

¿Cuándo tomar el café para que te haga efecto (y no te dé el bajón antes de tiempo)?

Olvídate de ese primer sorbo nada más abrir los ojos. Por la mañana, tu cuerpo ya libera cortisol, la hormona que te espabila sola. Así que lo ideal es esperar entre 30 y 90 minutos después de levantarte para que el café tenga su efecto glow up.

Y si no quieres que el insomnio te visite cual paparazzi inesperado, cero cafeína después de las 16:00. La cafeína puede seguir en tu cuerpo durante horas, así que si quieres dormir como una estrella sin jet lag, mejor respetar esa hora límite.

¿Y si te pasas de rosca con el café?

Tranquila, no eres la primera. Aquí van unos tips express si te has pasado y sientes que podrías correr la maratón de Nueva York sin entrenar:

Agüita y más agüita : para diluir la cafeína como si fuera un escándalo en plató.

: para diluir la cafeína como si fuera un escándalo en plató. Muévete un poco : un paseíto chic para metabolizar.

: un paseíto chic para metabolizar. No más estimulantes : nada de té, refrescos ni chocolate oscuro. Hoy no es el día.

: nada de té, refrescos ni chocolate oscuro. Hoy no es el día. Magnesio al rescate: un plátano o un puñado de nueces pueden ayudarte a calmar los nervios. Y encima no engordan tanto como un drama amoroso.

Conclusión final (con tacón de aguja): café sí, pero con glamour y cabeza

El café es ese aliado fiel que nos acompaña en cada redacción a contrarreloj, cada reunión eterna y cada lunes eterno. Pero como con cualquier accesorio de moda, menos es más.

Ahora que sabes que cinco tazas al día es el máximo que tu cuerpo puede gestionar sin montar una telenovela fisiológica, disfrútalo como una buena serie de Netflix: con calma, con gusto y sin atracones innecesarios.

Y tú, ¿eres más de espresso intenso o de latte con extra de espuma? Sea cual sea tu estilo… que no te falte tu momento café (ni tu dosis de autocontrol).