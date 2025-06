Cuatro empates seguidos en el Rosco de Pasapalabra: el duelo entre Manu y Rosa se pone al rojo vivo

El duelo entre Manu y Rosa en Pasapalabra está al rojo vivo. Con 1.738.000 euros de bote en juego, la igualdad entre el madrileño y la gallega es máxima en estos momentos. Tanto que ambos concursantes llevan cuatro empates seguidos en el Rosco, algo que con esta pareja de concursantes nunca había pasado.

"Empate de nuevo. ¡Madre mía!". Con estas palabras cerró Roberto Leal el último programa, tras finalizar Rosa y Manu el Rosco con 21 aciertos. Ya al principio del programa de este lunes, el presentador hizo alusión a los tres empates seguidos que llevaban. "A Manu le había pasado una vez", recordó Leal, pero a Rosa no.

"Tres seguidos es raro y además con Roscos, con empates muy parecidos, porque siempre la estamos liando en una de las que a priori son menos difíciles, con fallos imperdonables", confesó Rosa. Y para sorpresa de todos, la tarde acabó con un nuevo empate. El cuarto, por primera vez.

El bote, como señaló Roberto Leal, está "pintón", superando los 1,7 millones de euros, y en cualquier momento puede caer. Sobre ello habló recientemente el presentador de Pasapalabra en el programa El Hormiguero. Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó si es capaz de intuir cuándo va a caer el gran premio del concurso.

"No es que lo notes, pero vas sintiendo algo, hay un feeling ahí, en el que dices: 'Es que se han quedado a dos, bueno es que los dos se han quedado a una, es que uno lleva tres días haciendo 24…'. Y hay algo que te dice: está al caer", contó. "A lo mejor pueden pasar dos semanas o no. Y llega el día menos esperado", apostilló.

Roberto Leal dijo más: "Tú ves que va acertando las que tú sabes como presentador que esas son las difíciles y luego le quedan las tres o cuatro que ellos llaman de diccionario, que para cualquiera son un tormento pero que para ellos son las sencillas. Cuando ellos han dejado pasar las tres o cuatro sencillas y han sacado las difíciles, dices: 'Hoy es el día'. Y ahí me pongo tenso".

Durante la entrevista, Leal recordó su primer bote con Pablo Díaz. Fue el 1 de julio de 2021 y se llevó un bote de 1.828.000 euros tras llevar 260 programas. Después del de Pablo, vinieron tres más: Sofía Álvarez (466.000 euros), Rafa Castaño (2.272.000 euros) y Óscar Díaz (1.816.000 euros).

Aunque todos fueron especiales, Leal recuerda con especial cariño el primer bote y así se lo confesó a Pablo Motos. "Me acuerdo mucho de Pablo, que fue el primer bote que viví. A mí me marcó mucho. Intento recordarlo y me cuesta. Es como esos momentos que se te han borrado de la mente, que sabes que estabas como en volandas. Yo me harté de llorar, parecía que el bote me lo había llevado yo", contó.